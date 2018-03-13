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Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
irey1 написав: Ratatui написав:
Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).
Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT
Релігійний прагматик? Цікаво
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Додано: Вів 01 тра, 2018 10:11
США , Польща з одного боку та Китай з іншого : не куйственні такі виключення...
Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
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Додано: Вів 01 тра, 2018 11:24
Жаль что нет графика по влиянию определенной большой религии. Было бы еще интереснее.
А в Украине куча сект более влиятельных и агрессивных чем основная религия. По сектам тоже было бы интереснее.
А так выводы в статье - первый класс школы
вот как это....
"Экономика работает тогда, когда люди активно зарабатывают и тратят деньги, и обычно тратят на это значительное количество времени. Ценность этого времени измеряется доходами. Поэтому длительные службы в храмах, молитвы, обряды, которые отнимают время у работы
, с экономической точки зрения нецелесообразны."
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:10
не правильная инфографика, нужно уровень ВВП и доминирующая религия... тогда будет понятно
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Додано: Вів 01 тра, 2018 14:03
Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.
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jabba
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Додано: Вів 01 тра, 2018 14:35
точно подмечено, чем беднее голота тем легче госструктурам через церковников управлять стадом и рабами...
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:31
freeze написав:
Ни о чём.
Любая мировая религия из первой десятки учит добру, любить ближнего, усердно работать.
Две беды за последнее столетие было у мира - коммуняки-рэволюционеры, ухайдокавшие миллионы людей, и крайние исламисты с поясами шахидов. Первых вроде победили, что со вторыми делать, непонятно, давят грузовиками, взрывают бомбы.
+1 Смещение акцентов в статье. Забыли упомянуть, что Индия и Африка многие годы были колониями европейцев. Теорию атеизма в статье рвут в клочья тысячи богатых и при этом очень религиозных людей в мире.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:33
matvs написав:
Навпаки, Україна дуже релігіозна. Спробуйте щось в неділю лопатою робити на городі. Вас бабки заклюють.
Не нужно путать это с верой и религией. Это язычество и забобоны у бабок.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:21
jabba написав:
Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.
Что именно не подтверждают?
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Ratatui
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