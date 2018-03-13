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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:37

Re: Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

SMOKE написав:
  freeze написав:Ни о чём.
Любая мировая религия из первой десятки учит добру, любить ближнего, усердно работать.

Две беды за последнее столетие было у мира - коммуняки-рэволюционеры, ухайдокавшие миллионы людей, и крайние исламисты с поясами шахидов. Первых вроде победили, что со вторыми делать, непонятно, давят грузовиками, взрывают бомбы.

+1 Смещение акцентов в статье. Забыли упомянуть, что Индия и Африка многие годы были колониями европейцев. Теорию атеизма в статье рвут в клочья тысячи богатых и при этом очень религиозных людей в мире.


Теория имеет право на жизнь, хотя есть и исключения. При этом теория касается не отдельных людей, а наций. То же ортодоксальное христианство - одна из наиболее тупиковых, деструктивных, регрессивных религий, хотя это не означает, что отдельные ее представители - рашкованский патриарх, например - не могут быть миллионерами.
Важно и то, какие идеалы сама религия насаждает. Потому тот же иудаизм не показывает такой закономерности, как и протестантство, а то же православие - религия нищеты и деградации
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:56

  Ratatui написав:
  jabba написав:Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.


Что именно не подтверждают?

Предположу, что это утверждение: "чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче — тем менее важной является религия для граждан".

Я так понимаю, ОАЕ, Оман, Катар и т.п - это страны, типа "исключения"?
Тогда пусть авторы в Германии, которая по их данным "успешная и не религиозная", в небольшом городке в воскресенье с утра попробуют газон покосить или рабочего попросить поработать.


А ничего, что девиз США " В Бога мы верим" на всех их купюрах?
Ой, вей, дело вовсе не в религиозности населения, а в государственном отношении к религии и ее использовании. Если что, коммунизм и атеизм - это тоже религия 8)

Не то исследователи исследуют :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:39

  EKO написав:
  Ratatui написав:
  jabba написав:Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.


Что именно не подтверждают?

Предположу, что это утверждение: "чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче — тем менее важной является религия для граждан".

Я так понимаю, ОАЕ, Оман, Катар и т.п - это страны, типа "исключения"?
Тогда пусть авторы в Германии, которая по их данным "успешная и не религиозная", в небольшом городке в воскресенье с утра попробуют газон покосить или рабочего попросить поработать.


А ничего, что девиз США " В Бога мы верим" на всех их купюрах?
Ой, вей, дело вовсе не в религиозности населения, а в государственном отношении к религии и ее использовании. Если что, коммунизм и атеизм - это тоже религия 8)

Не то исследователи исследуют :roll:


Да в гейропе уже полный шабат. По выходным фуры стоят, супермаркеты закрыты. И это только начало.
Ratatui
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