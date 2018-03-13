Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

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freeze написав:Ни о чём. Любая мировая религия из первой десятки учит добру, любить ближнего, усердно работать.
Две беды за последнее столетие было у мира - коммуняки-рэволюционеры, ухайдокавшие миллионы людей, и крайние исламисты с поясами шахидов. Первых вроде победили, что со вторыми делать, непонятно, давят грузовиками, взрывают бомбы.
+1 Смещение акцентов в статье. Забыли упомянуть, что Индия и Африка многие годы были колониями европейцев. Теорию атеизма в статье рвут в клочья тысячи богатых и при этом очень религиозных людей в мире.
Теория имеет право на жизнь, хотя есть и исключения. При этом теория касается не отдельных людей, а наций. То же ортодоксальное христианство - одна из наиболее тупиковых, деструктивных, регрессивных религий, хотя это не означает, что отдельные ее представители - рашкованский патриарх, например - не могут быть миллионерами. Важно и то, какие идеалы сама религия насаждает. Потому тот же иудаизм не показывает такой закономерности, как и протестантство, а то же православие - религия нищеты и деградации
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jabba написав:Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.
Что именно не подтверждают?
Предположу, что это утверждение: "чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче — тем менее важной является религия для граждан".
Я так понимаю, ОАЕ, Оман, Катар и т.п - это страны, типа "исключения"? Тогда пусть авторы в Германии, которая по их данным "успешная и не религиозная", в небольшом городке в воскресенье с утра попробуют газон покосить или рабочего попросить поработать.
А ничего, что девиз США " В Бога мы верим" на всех их купюрах? Ой, вей, дело вовсе не в религиозности населения, а в государственном отношении к религии и ее использовании. Если что, коммунизм и атеизм - это тоже религия
jabba написав:Государство Израиль и богатые арабские страны Персидского Залива как-то мнение аффторов статьи совсем нет подтверждают.
Что именно не подтверждают?
Предположу, что это утверждение: "чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче — тем менее важной является религия для граждан".
Я так понимаю, ОАЕ, Оман, Катар и т.п - это страны, типа "исключения"? Тогда пусть авторы в Германии, которая по их данным "успешная и не религиозная", в небольшом городке в воскресенье с утра попробуют газон покосить или рабочего попросить поработать.
А ничего, что девиз США " В Бога мы верим" на всех их купюрах? Ой, вей, дело вовсе не в религиозности населения, а в государственном отношении к религии и ее использовании. Если что, коммунизм и атеизм - это тоже религия
Не то исследователи исследуют
Да в гейропе уже полный шабат. По выходным фуры стоят, супермаркеты закрыты. И это только начало.
slavek написав:Шабат соблюдают только в Бней-Браке в Тель-Авиве, во многих районах Иерусалима и некоторых районах других городов.Общественный транспорт,правда,нигде не ходит кроме арабских маршруток и такси.
Ratatui написав:Ага. То то уже в Польше начали закрывать супермаркеты в субботу, а со следующего года и в воскресенье будут вешать амбарный замок.
В Польше еще при коммуне, в 1989г когда я там первый раз появился с субботы после обеда и до понедельника уже ничего не работало в небольших городах( Варшава не в счет).