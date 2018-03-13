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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:44

  Ratatui написав:А с апреля этого года на уровне закона и со штрафами. Так, что это шабат. Ваши везде щупалца запустили. :mrgreen:


Наши начинают шабат в пятницу вечером и заканчивают в субботу вечером, а с субботы до воскресенья это ваши гои.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:01

  slavek написав:
  Ratatui написав:А с апреля этого года на уровне закона и со штрафами. Так, что это шабат. Ваши везде щупалца запустили. :mrgreen:


Наши начинают шабат в пятницу вечером и заканчивают в субботу вечером, а с субботы до воскресенья это ваши гои.


То, что у ваших календарь на один день сбился(это от постоянной жары помутнение) ещё ничего не значит. В гейропе они субботу с воскресеньем окучивают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 05:10

  Ratatui написав:То, что у ваших календарь на один день сбился(это от постоянной жары помутнение) ещё ничего не значит. В гейропе они субботу с воскресеньем окучивают.


Наши дали вашим не только идею выходного дня, но и вообще основу вашей религии.
А воскресенье это уже от язычества императора Константина решившего использовать ранее гонимое христианство для спасения Рима.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:15

  slavek написав:
  Ratatui написав:То, что у ваших календарь на один день сбился(это от постоянной жары помутнение) ещё ничего не значит. В гейропе они субботу с воскресеньем окучивают.


Наши дали вашим не только идею выходного дня, но и вообще основу вашей религии.
А воскресенье это уже от язычества императора Константина решившего использовать ранее гонимое христианство для спасения Рима.


Дали ваши или нет это ещё большой вопрос. То, что заслуги себе приписали это точно. Но это ваши умеют. Маркетинг никто не отменял. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:07

  Ratatui написав:Дали ваши или нет это ещё большой вопрос. То, что заслуги себе приписали это точно. Но это ваши умеют. Маркетинг никто не отменял. :mrgreen:


Вы бы хоть фильм Парфенова "Русские евреи" http://videotyt.club/news/russkie_evrei ... 2-06-28763 посмотрели прежде чем глупости транслировать.А потом можете и сюда - http://eleven.co.il/jews-in-world-civilization/
Или вы решили опровергнуть происхождение мировых религий - христианства и ислама - от иудаизма?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:33

  slavek написав:
  Ratatui написав:Дали ваши или нет это ещё большой вопрос. То, что заслуги себе приписали это точно. Но это ваши умеют. Маркетинг никто не отменял. :mrgreen:


Вы бы хоть фильм Парфенова "Русские евреи" http://videotyt.club/news/russkie_evrei ... 2-06-28763 посмотрели прежде чем глупости транслировать.А потом можете и сюда - http://eleven.co.il/jews-in-world-civilization/
Или вы решили опровергнуть происхождение мировых религий - христианства и ислама - от иудаизма?


Парфёнова посматриваем. Опровергать даже и не думал. Как можно опровергнуть вечный бизнес на страждущих?
Ratatui
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