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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:58

  hxbbgaf написав:
  Bayern написав:
  olexiy_ogryzko написав:белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет


Вы живите какими-то мифами. Назвать цену в 4-5 тысяч низкой при себестоимости добычи максимум в полторы тысячи, это очень сильно :lol: Тут даже рынок наркотиков или проституция отдыхают.


Вроде ж уже давно 6800, откуда 4-5?


Я к тому, что если снизить до 4-5 тысяч, то можно оставить все добывающие компании с хорошей прибылью и поубирать большое количество субсидий.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:00

  hxbbgaf написав:Здрасьте приехали. Так это мы за свой же газ теперь должны переплачивать в разы рада погашения долгов? Какое отношение долги имеют к газу? Если не могут гасить долги, пусть объявляют дефолт.

Они ж не могут прислать квитанции "на погашение внешних валютных долгов" :-)
Хотя...
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:17

  tollyn написав:Приход к власти популистов неизбежен рано или поздно, но это шаг назад для всех. Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу(как было почти всегда ранее), взамен строительства дорог,развития здравоохранения, образования и тд.

Популисты то такое - но вот только при любой дорогой цене газа ни о каком строительстве медицины или дорог на сдачу речь не идет и идти не будет. Сверхприбыль отчасти рассуют по карманам, ну и отчасти быть может долги отдадут - если кредиторы будут сильно напирать. А учитывая что в последние годы госдолг только растет в валюте - дыра в кармане пересичного будет только увеличиваться. Вы по дорогой цене просто оплачиваете чужой банкет, да и все...
В игноре: Faceless, lapay, yarg
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