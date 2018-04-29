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Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:58
hxbbgaf написав: Bayern написав: olexiy_ogryzko написав:
белиберда - это низкие цены на газ для лодырей, которые не могут заработать даже на комуналку, а платить за это должны такие как я, выплачивающие налоги в бюджет
Вы живите какими-то мифами. Назвать цену в 4-5 тысяч низкой при себестоимости добычи максимум в полторы тысячи, это очень сильно
Тут даже рынок наркотиков или проституция отдыхают.
Вроде ж уже давно 6800, откуда 4-5?
Я к тому, что если снизить до 4-5 тысяч, то можно оставить все добывающие компании с хорошей прибылью и поубирать большое количество субсидий.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:00
hxbbgaf написав:
Здрасьте приехали. Так это мы за свой же газ теперь должны переплачивать в разы рада погашения долгов? Какое отношение долги имеют к газу? Если не могут гасить долги, пусть объявляют дефолт.
Они ж не могут прислать квитанции "на погашение внешних валютных долгов"
Хотя...
Всё IMHO
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:17
tollyn написав:
Приход к власти популистов неизбежен рано или поздно, но это шаг назад для всех. Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу(как было почти всегда ранее), взамен строительства дорог,развития здравоохранения, образования и тд.
Популисты то такое - но вот только при любой дорогой цене газа ни о каком строительстве медицины или дорог на сдачу речь не идет и идти не будет. Сверхприбыль отчасти рассуют по карманам, ну и отчасти быть может долги отдадут - если кредиторы будут сильно напирать. А учитывая что в последние годы госдолг только растет в валюте - дыра в кармане пересичного будет только увеличиваться. Вы по дорогой цене просто оплачиваете чужой банкет, да и все...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:47
Bayern написав: hxbbgaf написав: Bayern написав:
Вы живите какими-то мифами. Назвать цену в 4-5 тысяч низкой при себестоимости добычи максимум в полторы тысячи, это очень сильно
Тут даже рынок наркотиков или проституция отдыхают.
Вроде ж уже давно 6800, откуда 4-5?
Я к тому, что если снизить до 4-5 тысяч, то можно оставить все добывающие компании с хорошей прибылью и поубирать большое количество субсидий.
Ще раз
Зараз - 6800 і 77 млрд субсидій грн
Опустити до 4000 можна , але тоді на субсидії залишиться 21 млрд грн
Тепер просто можна побачити хто виграє від такого кроку...
Виграють багаті і середні ( бо заплатять за газ менше )
Програють бідні- бо отримають на 56 млрд грн менше субсидій ( сума субсидій зменшиться на 65% , а ціна газу зменшиться на 35%)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:13
Bayern написав: forumreader написав:
Только не доходит среднему представителю электората, что эти все игры за его счет.
Хватит чушь писать. Или пересичному среднему представителю электората условно заплатить 1000 грн, или под крики не дадим тебя обмануть скачать с пересичного 3000 грн. С логикой проблем нет?
Походу проблемы с логикой у тебя, но лечи их сам.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:33
makishin60 написав:
Газ это не бензин для машин. Машина это не обязательная вещь для жизни и без нее можно прожить. А вот газ это энергетический продукт который просто необходим для жизни простого человека хоть от от одного года хоть до ста лет. Да есть села без газа в Украине и люди там без него спокойно живут ( это в моей Черниговской области где хватает дров и деревьев ) . Но как жить без газа в городе или райцентре ??? дровами в квартире не натопишь и еду не приготовишь , газ это социальный продукт и потому власть все 26 лет вбивала в голову населения Украины что газ добытый в Украине это народное достояние и оно априори не может стоить так-же как газ закупаемый за границей . Наиболее яркое объяснение давал народный депутат Яценюк по всем канал телевидения и он в то время был прав.
Вот, где яркий пример поломки логики. С одной стороны признается, что без газа народ спокойно живет, а с другой - продукт первой необходимости.
А дерибанить "народное достояние", которое принадлежит тем жителям негазифицированного села вы себя правом наделили? В высшую касту записались, а они обойдутся? Так вперед с топориком и на телеге обеспечивать дровами "по себестоимости" тех людей, которым поручил жить без газа. Не бойся, себестоимость тоже возьмем по-минимуму, как здесь все желают, просто месяц лесозаготовки тобою оценим в 3200 грн. Пойдет тебе такая "себестоимость"?
Ох уж эти жертвы популизма, тяжело стране будет перейти в сторону цивилизованных отношений на рынках товаров и услуг, куда может вмешаться чиновник.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:10
Bayern написав:
Я к тому, что если снизить до 4-5 тысяч, то можно оставить все добывающие компании с хорошей прибылью и поубирать большое количество субсидий.
А из чего будут субсидии выплачивать? Нужны лохи которые заплатят 6800, а разницу пустить на субсидии.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:13
budivelnik написав:
Ще раз
Зараз - 6800 і 77 млрд субсидій грн
Опустити до 4000 можна , але тоді на субсидії залишиться 21 млрд грн
Тепер просто можна побачити хто виграє від такого кроку...Виграють багаті і середні
( бо заплатять за газ менше )
Програють бідні- бо отримають на 56 млрд грн менше субсидій ( сума субсидій зменшиться на 65% , а ціна газу зменшиться на 35%)
Багаті та середні - це ті у кого дохід більше 300 баксів на місяць?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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