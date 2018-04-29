Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

makishin60 написав:

Газ это не бензин для машин. Машина это не обязательная вещь для жизни и без нее можно прожить. А вот газ это энергетический продукт который просто необходим для жизни простого человека хоть от от одного года хоть до ста лет. Да есть села без газа в Украине и люди там без него спокойно живут ( это в моей Черниговской области где хватает дров и деревьев ) . Но как жить без газа в городе или райцентре ??? дровами в квартире не натопишь и еду не приготовишь , газ это социальный продукт и потому власть все 26 лет вбивала в голову населения Украины что газ добытый в Украине это народное достояние и оно априори не может стоить так-же как газ закупаемый за границей . Наиболее яркое объяснение давал народный депутат Яценюк по всем канал телевидения и он в то время был прав.