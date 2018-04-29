Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:06

cannabis_ua написав: budivelnik написав: Ще раз

Зараз - 6800 і 77 млрд субсидій грн

Опустити до 4000 можна , але тоді на субсидії залишиться 21 млрд грн



Тепер просто можна побачити хто виграє від такого кроку...

Виграють багаті і середні ( бо заплатять за газ менше )

Програють бідні- бо отримають на 56 млрд грн менше субсидій ( сума субсидій зменшиться на 65% , а ціна газу зменшиться на 35%) Ще разЗараз - 6800 і 77 млрд субсидій грнОпустити до 4000 можна , але тоді на субсидії залишиться 21 млрд грнТепер просто можна побачити хто виграє від такого кроку...( бо заплатять за газ менше )Програють бідні- бо отримають на 56 млрд грн менше субсидій ( сума субсидій зменшиться на 65% , а ціна газу зменшиться на 35%) Багаті та середні - це ті у кого дохід більше 300 баксів на місяць? Багаті та середні - це ті у кого дохід більше 300 баксів на місяць?

Мене не хвилюють питання абсолютної справедливості....Мене не хвилюють питання вчорашнього чи далекого майбутнього...Я просто показуюСьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішенняЯ згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справПри цьому я вважаю , що обмеження отримувачів субсидій для тих хто має авто не старше 5 років, чи житло більше 120 м2 ( за виключенням багатодітних сімей )- є вірним кроком в правильному напрямку.Так само я вважаю , що правильніше підняти пенсії на 1000 грн/місяць , так щоб мінімальна була не менше 3000 грн/місяць , але при цьому повністю зняти субсидії для пенсіонерів ( в тих в кого діти- нехай діти подбають за те житло що їм залишиться0 в тих в кого дітей не має нехай укладуть угоду з державою про те що держава поступово викуповує в них житло в якому вони проживають)