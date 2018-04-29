Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
Отрицательное сальдо торгового баланса растет. Вот и весь эффект. У людей нет денег на утепление дома, квартиры. Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.