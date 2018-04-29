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Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:31

  cannabis_ua написав:
  budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення
Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ

Отрицательное сальдо торгового баланса растет.
Вот и весь эффект.
У людей нет денег на утепление дома, квартиры.
Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.


Дрова тоже не вечные.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:30

  Ratatui написав:
  cannabis_ua написав:
  budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення
Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
отрицательное сальдо торгового баланса растет.
Вот и весь эффект.
У людей нет денег на утепление дома, квартиры.
Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.
Дрова тоже не вечные.
Я не під канабісом тому не второпаю
1 А при чому тут торгівельне сальдо?
Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться
2 При чому тут ціна газу до утеплення?
Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення
Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 4567
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