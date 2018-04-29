Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
Отрицательное сальдо торгового баланса растет. Вот и весь эффект. У людей нет денег на утепление дома, квартиры. Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.
budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
отрицательное сальдо торгового баланса растет. Вот и весь эффект. У людей нет денег на утепление дома, квартиры. Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.
Дрова тоже не вечные.
Я не під канабісом тому не второпаю 1 А при чому тут торгівельне сальдо? Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться 2 При чому тут ціна газу до утеплення? Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
budivelnik написав:Я не під канабісом тому не второпаю 1 А при чому тут торгівельне сальдо? Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться
Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо. Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася. Щось зробили не так? Коли знову будемо девальвувати?
budivelnik написав:2 При чому тут ціна газу до утеплення? Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення? Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Цена импортного газа для Украины впервые за три года превысила 300 долларов
11:52, 07 мая 2018 ЭНЕРГЕТИКА 1270 3 Средняя цена импортного газа в апреле составила 310 долл. за 1 тыс. куб. м. В марте средняя цена импортного газа составляла 275 долл.
«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8099,8 грн, или 309,9 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.