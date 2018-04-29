Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...

Додано: Пон 07 тра, 2018 15:23

cannabis_ua написав: budivelnik написав: Я не під канабісом тому не второпаю

1 А при чому тут торгівельне сальдо?

Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться

Я не під канабісом тому не второпаю1 А при чому тут торгівельне сальдо?Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо.

Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася.

Щось зробили не так?

Коли знову будемо девальвувати? Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо.Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася.Щось зробили не так?Коли знову будемо девальвувати?

cannabis_ua написав: budivelnik написав: 2 При чому тут ціна газу до утеплення?

Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення

Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП 2 При чому тут ціна газу до утеплення?Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утепленняУтеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення?

Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було. Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення?Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було.

1 Ми купуємо не тільки газ2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м31 Після підняття ціни на газ в 10 разів-заборгованість по комунальним платежам не збільшилась в 10 разів2 У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку...У нас є люди,які володіючи десятками м2 житла при нульових доходах-не мають бажання зменшити свій метраж3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій....Станом на сьогодні тільки у Львівській області внаслідок збільшення доходів кількість отримувачів субсидій зменшилось на 140 000 сімей(приблизно 350 000 населення , або 17% від кількості населення в області)Якщо і в інших областях все піде так само- то кількість отримувачів субсидій зменшиться на 30-40% по всій Україні.От і виходить - стратегічно рішення прийняте було правильно.ПС для москаликівМи на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет...Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП