RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін обговорює нову ціну
на газ для українців:...

Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:31

  cannabis_ua написав:
  budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення
Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ

Отрицательное сальдо торгового баланса растет.
Вот и весь эффект.
У людей нет денег на утепление дома, квартиры.
Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.


Дрова тоже не вечные.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5609
З нами з: 30.11.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:30

  Ratatui написав:
  cannabis_ua написав:
  budivelnik написав:Сьогоднішнє( і вчорашнє) рішення про газ по 6700 для населення, з яких 70% акцизного збору з якого формуються субсидії - правильне рішення
Я згоден що існують більш правильні рішення, але при цьому я не згоден що опускання ціни для усіх до наприклад 4000 грн/1000м3 - приведе до покращення в порівнянні з сьогоднішнім станом справ
отрицательное сальдо торгового баланса растет.
Вот и весь эффект.
У людей нет денег на утепление дома, квартиры.
Нынешняя экономия по газу - это потеря территорий, загибающая промышленность, отключение горячей воды летом и обогрев частных домов дровами.
Дрова тоже не вечные.
Я не під канабісом тому не второпаю
1 А при чому тут торгівельне сальдо?
Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться
2 При чому тут ціна газу до утеплення?
Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення
Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19309
З нами з: 15.01.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:37

  budivelnik написав:Я не під канабісом тому не второпаю
1 А при чому тут торгівельне сальдо?
Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться

Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо.
Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася.
Щось зробили не так?
Коли знову будемо девальвувати?

  budivelnik написав:2 При чому тут ціна газу до утеплення?
Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення
Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП

Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення?
Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2340
З нами з: 27.02.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:44

Цена импортного газа для Украины впервые за три года превысила 300 долларов
11:52, 07 мая 2018 ЭНЕРГЕТИКА 1270 3 Средняя цена импортного газа в апреле составила 310 долл. за 1 тыс. куб. м. В марте средняя цена импортного газа составляла 275 долл.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8099,8 грн, или 309,9 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.

https://economics.unian.net/energetics/ ... larov.html
Похоже, речь идет о таможенной цене, т.е. без НДС. А с НДС это будет уже 372 USD -около 10 гр/м3. В оптовом звене. И, судя по тому, что нефть уже 75,5, с лагом в квартал цена еще вырастет.
Волгарь
 
Повідомлень: 4846
З нами з: 12.10.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:23

  cannabis_ua написав:
  budivelnik написав:Я не під канабісом тому не второпаю
1 А при чому тут торгівельне сальдо?
Якщо опустити до 4000 - воно тільки погіршиться
Газ ми імпортуємо. Чим більше імпортуємо тим більше погіршується ситуація з торгівельним сальдо.
Гривню девальвували в 3 рази, підняли ціну на газ, а проблема з торгівельним сальдо залишилася.
Щось зробили не так?
Коли знову будемо девальвувати?
1 Ми купуємо не тільки газ
2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3

  cannabis_ua написав:
  budivelnik написав:2 При чому тут ціна газу до утеплення?
Чим вища ціна-тим більший економічний ефект від утеплення
Утеплення власного житла-це послуга яка надається місцевими працівниками,а значить це зростання ВВП
Якщо людям нічим оплачувати газ то де вони візьмуть кошти на утеплення?
Навіщо ввели субсидії? Їх в 2013 не було.
1 Після підняття ціни на газ в 10 разів-заборгованість по комунальним платежам не збільшилась в 10 разів
2 У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку...
У нас є люди,які володіючи десятками м2 житла при нульових доходах-не мають бажання зменшити свій метраж
3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій....
Станом на сьогодні тільки у Львівській області внаслідок збільшення доходів кількість отримувачів субсидій зменшилось на 140 000 сімей(приблизно 350 000 населення , або 17% від кількості населення в області)
Якщо і в інших областях все піде так само- то кількість отримувачів субсидій зменшиться на 30-40% по всій Україні.
От і виходить - стратегічно рішення прийняте було правильно.

ПС для москаликів
Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет...
Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19309
З нами з: 15.01.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:28

  budivelnik написав:2 Сальдо торгівельного балансу у нас сьогодні краще ніж було в час коли газ був по 75 копійок/1м3

Після такої девальвації його взагалі не повинно бути.
Якщо порівнювти до ВВП то картина не така радісна з минулими роками:
index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Як кредити повертати будемо?
"Вільний курс", не будемо дотувати комуналку - віддамо борги, заживемо....
Щось не так робимо.

  budivelnik написав:У нас станом на сьогодні немає людей які не в стані сплатити комуналку...

Навіщо ввели субсидії? Не булоб субсидій не булоб питань.
Ціна повинна бути такою щоб її можна було заплатити.
А не зменшити в 3 рази дохід громадян девальвацією, а потім ще в декілька разів збільшувати комуналку.

  budivelnik написав:3 Для покращення оподаткування зарплати(зменшили ЄСВ з 42 до 22%) , уряд змушений був підняти ціни на газ, при цьому ввівши компенсації для малозабезпечених у вигляді субсидій....

Це не правда. Уряд підняв комуналку тому що йому це рекомендували зовнішні кредитори, що повинно було зменшити дефіцит бюджету і сприяти обслуговуванню зовнішніх боргів.
Зменшення ЄСВ повинно було само себе окупити детенізацією економіки, але цього не сталося тому що уряд ввів субсидії і людям не вигідно показувати свою реальну заробітну плату.

  budivelnik написав:Ми на внутрішні потреби для населення використовуємо газ внутрішнього видобутку , а тому зміна світової ціни збільшує доходи державної корпорації Нафтогаз , які на 80% йдуть в Держбюджет...
Тому і для нас ріст цін на газ/навфту сьогодні дорівнює ріст ВВП

Теж частково не правда.
Ми країна, котра імпортує і газ і нафту тому для покращення торгівельного сальдо нам вигідна низька світова ціна на нафту.
Але є одна проблема. При падінні цін на нафту та газ чомусь падають ціни на метал, який ми експортуємо.
А дохід Нафтогаза йде на космічні зарплати його топ менеджерів та на сплату субсидій.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2340
З нами з: 27.02.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LutsMan і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
15 811
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 17:31
centaur
Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців
R2 » Нед 06 тра, 2018 10:51
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 11:59
Вкладчик1234
Представлено нову марку автомобілів
R2 » Нед 06 тра, 2018 09:57
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 09:57
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8192)
07.05.2018 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.