Не витрачайте часу на вивчення умов банків. «Фінанси.ua» розібрався в цих жахливих таблицях
Дивися повний текст Найкращі кредитні картки з кешбек
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:15
Finance.ua: Найкращі кредитні картки з кешбек
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найкращі кредитні картки з кешбек
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:03
Re: Finance.ua: Найкращі кредитні картки з кешбек
опоздали с обговоренням - универсал закрыл программу кешбека по своим кредиткам, а моня не представлен
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