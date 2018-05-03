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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 03 тра, 2018 12:27 Итоги: Прогнозы 03.05.18



- Голосование в FOMC было единогласным;

- Риски для экономической перспективы «примерно сбалансированные»;

- Расходы потребителей замедлились с прошлого года, но инвестиции бизнеса выросли «сильно»;

- Рост занятости в среднем был сильным, экономика растет умеренным темпом;

- Инфляция приблизилась к симметричной цели 2%, и, как ожидается, будет двигаться около этого уровня в среднесрочной перспективе;

- В заявлении ФРС нет упоминания о слежении за динамикой инфляции;

- Рост расходов домохозяйств замедлился по сравнению с высоким темпом в четвертом квартале прошлого года;

- Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться.



Риски смещены к более агрессивной ФРС, - ING.



Аналитики из ING продолжают считать, что баланс рисков смещён в сторону более агрессивного ответа ФРС для противодействия перегреву экономики:

«Как широко ожидалось, ФРС единогласно проголосовала за то, чтобы оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,50-1,75%.

Сопровождающее заявление сообщает, что экономика продолжает расширяться «умеренным темпом». Оно признаёт небольшое замедление расходов потребителей, но отмечает, что инвестиции остаются «сильно растущими», и рынок труда «сильный».

Показатели инфляции «двигались ближе к 2%», снова подчёркнут факт, что цель по инфляции «симметричная». Следовательно, мнение ФРС — что экономические риски остаются «примерно сбалансированными» и что условия будут изменяться в манере, обеспечивающей продолжающееся «постепенное повышение ставки по федеральным фондам».

Доллар немного ослаб и доходности облигаций казначейства незначительно снизились, что может отражать намек на разочарование чем, что ФРС не была более оптимистичной по состоянию экономики и угрозе инфляции.

Возможно, это может быть связано с повторным включение выражение «симметричного» в качестве способа подчеркнуть постепенный подход к ужесточению денежной политики — ФРС не обращала внимания на временные снижения инфляции и тем самым будет не обращать внимания на временные всплески. В любом случае, ФРС вряд ли будет очень самоуверенной, учитывая, что остаётся много времени до заседания FOMC 13 июня.

Мы ожидаем повышения ставок в июне и после ещё два движения по 25 базисных пунктов во второй половине года, причём главная угроза нашему прогнозу — эскалация вредных для экономики торговых противоречий.»



Число новых рабочих мест в частном секторе США по данным ADP выросло на 204 000.



Данные по числу новых рабочих мест в частном секторе по данным ADP показали, что рынок труда в США остается сильными. Очевидно влияние реформ администрации Трампа, так как рост занятости отмечается в промышленном секторе.



Занятость в частном секторе без агросектора в апреле выросла на 204 000, при прогнозе 200 000.



Сектор обрабатывающей промышленности добавил 10 000 рабочих мест по сравнению с 29 000 в марте. Компании среднего размера с числом о 51 до 500 человек добавили 88 000 рабочих мест по сравнению с 127 000 рабочих мест в прошлом месяце.



Крупный сектор нанял всего 54 000 по сравнению с 67 000 рабочих мест в прошлом месяце. В секторе производства товаров было создано 44 000 новых рабочих мест по сравнению с 65 000 рабочих мест месяцем ранее. Строительный сектор добавил 27 000 рабочих мест по сравнению с 31 000 рабочих мест в прошлом месяце. Занятость в секторе услуг остается высокой, +160 000 человек в апреле.



ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале.



ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года, такая информация содержится в предварительных данных Европейского статистического агентства (Eurostat). В последнем квартале 2017 года ВВП вырос на 0,7% в еврозоне и на 0,6% в ЕС.



По сравнению с I кварталом 2017 года ВВП с учетом сезонных колебаний в I квартале 2018-го увеличился на 2,5% в еврозоне и на 2,4% в ЕС.

Европейская комиссия в своем зимнем прогнозе указала, что ожидает роста ВВП еврозоны и ЕС на 2,3% в текущем году и на 2% в 2019-м.



Уровень безработицы в еврозоне в марте остался на уровне 8,5%.



Уровень безработицы в еврозоне в марте вновь остался на самом минимальном значении с декабря 2008 года, передает Европейское статистическое агентство (Eurostat). В марте, как и в феврале, уровень безработицы составил стабильные 8,5%.



В ЕС уровень безработицы также остался на стабильном уровне — 7,1% в марте 2018 года, став самым низким с сентября 2008-го.



По данным агентства, в ЕС на конец марта числилось более 17,481 млн безработных, из которых 13,824 млн человек — в еврозоне. Самый низкий уровень безработицы в марте был зафиксирован в Чехии (2,2%), на Мальте (3,3%) и в Германии (3,4%). Самый высокий уровень по-прежнему наблюдается в Греции (20,6% на конец января 2018 года) и Испании (16,1%).



По сравнению с мартом 2017 года безработица сократилась во всех странах ЕС, за исключением Литвы (стабильный уровень) и Эстонии (выросла с 5,3% до 6,3%). Безработица за год с марта 2017 года по март 2018-го больше всего сократилась на Кипре (с 12,3% до 9,1%), в Греции (с 23,2% до 20,6% между январем 2017 года и январем 2018-го), Хорватии (с 11,8% до 9,4%) и Португалии (с 9,7% до 7,4%).



В США уровень безработицы составил 4,1% в марте 2018-го. Годом ранее уровень безработицы в Штатах составлял 4,5%.



Высказывания президента Бундесбанка Вайдманна.



- Ожидания рынка по первому повышению ставки около середины 2019 г. не являются необоснованными;

- Опубликование подробной траектории изменения ставки было бы заходом слишком далеко, это может создать неловкость;

- ЕЦБ не корректировал или поддерживал ожидания рынка по первому повышению ставки перед завершением реинвестирования в облигации;

- Текущее сообщение по моменту первого повышения ставки довольно расплывчато;

- Первое повышение ставки может быть более близким к завершению «количественного смягчения», чем в США;

- Опасения в отношении приближения к завершению экономического подъёма преувеличены;

- Нормализация денежной политики займёт некоторое время, важно не откладывать;

- Инфляция около 1,7% к 2020 г. в целом соответствует определению ценовой стабильности.



Активные покупки доллара на полученную от Минфина в апреле гривню от погашения трехмесячных ОВЗГ нерезидентами «перевыполнили план» наших ожиданий терминации «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара, на который вернулись «зеленые быки». Эти перемены были в целом «одобрены» присутствовавшими на валютном межбанке экспортерами с обязательными продажами части экспортной выручки.



О том, что на рынке имела место активная довольно активная двусторонняя торговля свидетельствовал заметный рост ликвидности состоявшихся сделок.



На настроение наличного рынка события валютного межбанка также оказали опосредованное (через потенциальных клиентов) влияние. Цена наличного «американца» несколько выросла, сопровождаясь в целом равновесной торговлей и приличными оборотами.



Исходя из того, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами скоротечен, рискнем предположить на ближайших торгах межбанка стремление рынка «зеленого» безнала к стабильности. На сей раз не «снизу», как мы предполагали ранее, а «сверху», под воздействием падения торговой активности «варягов» и возвращение на первые роли экспортеров. Пятничная сессия валютного межбанка имеет реальный шанс ввести рынок безналичного «американца» в ситуативный «боковик», сопровождаясь снижением торговой активности.



При этом высоковероятно возможная стабилизация состоится рынка «зеленого» безнала состоится на приподнятых, по сравнению со средой, уровнях.



Те же слова уместны и для наличного рынка, где, по всей видимости, дело может ограничиться сужением спреда действующих цен за счет прибавок в более значимых бидах.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ФРС оставила денежную политику без изменений. FOMC оставил ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,50-1,75%, как и ожидалось.- Голосование в FOMC было единогласным;- Риски для экономической перспективы «примерно сбалансированные»;- Расходы потребителей замедлились с прошлого года, но инвестиции бизнеса выросли «сильно»;- Рост занятости в среднем был сильным, экономика растет умеренным темпом;- Инфляция приблизилась к симметричной цели 2%, и, как ожидается, будет двигаться около этого уровня в среднесрочной перспективе;- В заявлении ФРС нет упоминания о слежении за динамикой инфляции;- Рост расходов домохозяйств замедлился по сравнению с высоким темпом в четвертом квартале прошлого года;- Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться.Риски смещены к более агрессивной ФРС, - ING.Аналитики из ING продолжают считать, что баланс рисков смещён в сторону более агрессивного ответа ФРС для противодействия перегреву экономики:«Как широко ожидалось, ФРС единогласно проголосовала за то, чтобы оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 1,50-1,75%.Сопровождающее заявление сообщает, что экономика продолжает расширяться «умеренным темпом». Оно признаёт небольшое замедление расходов потребителей, но отмечает, что инвестиции остаются «сильно растущими», и рынок труда «сильный».Показатели инфляции «двигались ближе к 2%», снова подчёркнут факт, что цель по инфляции «симметричная». Следовательно, мнение ФРС — что экономические риски остаются «примерно сбалансированными» и что условия будут изменяться в манере, обеспечивающей продолжающееся «постепенное повышение ставки по федеральным фондам».Доллар немного ослаб и доходности облигаций казначейства незначительно снизились, что может отражать намек на разочарование чем, что ФРС не была более оптимистичной по состоянию экономики и угрозе инфляции.Возможно, это может быть связано с повторным включение выражение «симметричного» в качестве способа подчеркнуть постепенный подход к ужесточению денежной политики — ФРС не обращала внимания на временные снижения инфляции и тем самым будет не обращать внимания на временные всплески. В любом случае, ФРС вряд ли будет очень самоуверенной, учитывая, что остаётся много времени до заседания FOMC 13 июня.Мы ожидаем повышения ставок в июне и после ещё два движения по 25 базисных пунктов во второй половине года, причём главная угроза нашему прогнозу — эскалация вредных для экономики торговых противоречий.»Число новых рабочих мест в частном секторе США по данным ADP выросло на 204 000.Данные по числу новых рабочих мест в частном секторе по данным ADP показали, что рынок труда в США остается сильными. Очевидно влияние реформ администрации Трампа, так как рост занятости отмечается в промышленном секторе.Занятость в частном секторе без агросектора в апреле выросла на 204 000, при прогнозе 200 000.Сектор обрабатывающей промышленности добавил 10 000 рабочих мест по сравнению с 29 000 в марте. Компании среднего размера с числом о 51 до 500 человек добавили 88 000 рабочих мест по сравнению с 127 000 рабочих мест в прошлом месяце.Крупный сектор нанял всего 54 000 по сравнению с 67 000 рабочих мест в прошлом месяце. В секторе производства товаров было создано 44 000 новых рабочих мест по сравнению с 65 000 рабочих мест месяцем ранее. Строительный сектор добавил 27 000 рабочих мест по сравнению с 31 000 рабочих мест в прошлом месяце. Занятость в секторе услуг остается высокой, +160 000 человек в апреле.ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале.ВВП еврозоны и ЕС вырос на 0,4% в I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017 года, такая информация содержится в предварительных данных Европейского статистического агентства (Eurostat). В последнем квартале 2017 года ВВП вырос на 0,7% в еврозоне и на 0,6% в ЕС.По сравнению с I кварталом 2017 года ВВП с учетом сезонных колебаний в I квартале 2018-го увеличился на 2,5% в еврозоне и на 2,4% в ЕС.Европейская комиссия в своем зимнем прогнозе указала, что ожидает роста ВВП еврозоны и ЕС на 2,3% в текущем году и на 2% в 2019-м.Уровень безработицы в еврозоне в марте остался на уровне 8,5%.Уровень безработицы в еврозоне в марте вновь остался на самом минимальном значении с декабря 2008 года, передает Европейское статистическое агентство (Eurostat). В марте, как и в феврале, уровень безработицы составил стабильные 8,5%.В ЕС уровень безработицы также остался на стабильном уровне — 7,1% в марте 2018 года, став самым низким с сентября 2008-го.По данным агентства, в ЕС на конец марта числилось более 17,481 млн безработных, из которых 13,824 млн человек — в еврозоне. Самый низкий уровень безработицы в марте был зафиксирован в Чехии (2,2%), на Мальте (3,3%) и в Германии (3,4%). Самый высокий уровень по-прежнему наблюдается в Греции (20,6% на конец января 2018 года) и Испании (16,1%).По сравнению с мартом 2017 года безработица сократилась во всех странах ЕС, за исключением Литвы (стабильный уровень) и Эстонии (выросла с 5,3% до 6,3%). Безработица за год с марта 2017 года по март 2018-го больше всего сократилась на Кипре (с 12,3% до 9,1%), в Греции (с 23,2% до 20,6% между январем 2017 года и январем 2018-го), Хорватии (с 11,8% до 9,4%) и Португалии (с 9,7% до 7,4%).В США уровень безработицы составил 4,1% в марте 2018-го. Годом ранее уровень безработицы в Штатах составлял 4,5%.Высказывания президента Бундесбанка Вайдманна.- Ожидания рынка по первому повышению ставки около середины 2019 г. не являются необоснованными;- Опубликование подробной траектории изменения ставки было бы заходом слишком далеко, это может создать неловкость;- ЕЦБ не корректировал или поддерживал ожидания рынка по первому повышению ставки перед завершением реинвестирования в облигации;- Текущее сообщение по моменту первого повышения ставки довольно расплывчато;- Первое повышение ставки может быть более близким к завершению «количественного смягчения», чем в США;- Опасения в отношении приближения к завершению экономического подъёма преувеличены;- Нормализация денежной политики займёт некоторое время, важно не откладывать;- Инфляция около 1,7% к 2020 г. в целом соответствует определению ценовой стабильности.Активные покупки доллара на полученную от Минфина в апреле гривню от погашения трехмесячных ОВЗГ нерезидентами «перевыполнили план» наших ожиданий терминации «медвежьего» тренда рынка безналичного доллара, на который вернулись «зеленые быки». Эти перемены были в целом «одобрены» присутствовавшими на валютном межбанке экспортерами с обязательными продажами части экспортной выручки.О том, что на рынке имела место активная довольно активная двусторонняя торговля свидетельствовал заметный рост ликвидности состоявшихся сделок.На настроение наличного рынка события валютного межбанка также оказали опосредованное (через потенциальных клиентов) влияние. Цена наличного «американца» несколько выросла, сопровождаясь в целом равновесной торговлей и приличными оборотами.Исходя из того, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами скоротечен, рискнем предположить на ближайших торгах межбанка стремление рынка «зеленого» безнала к стабильности. На сей раз не «снизу», как мы предполагали ранее, а «сверху», под воздействием падения торговой активности «варягов» и возвращение на первые роли экспортеров. Пятничная сессия валютного межбанка имеет реальный шанс ввести рынок безналичного «американца» в ситуативный «боковик», сопровождаясь снижением торговой активности.При этом высоковероятно возможная стабилизация состоится рынка «зеленого» безнала состоится на приподнятых, по сравнению со средой, уровнях.Те же слова уместны и для наличного рынка, где, по всей видимости, дело может ограничиться сужением спреда действующих цен за счет прибавок в более значимых бидах.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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