Итоги: Мировой фондовый рынок 03.05.18

Фондовый рынок в США в среду снизился, так как потенциальные ограничения для телекоммуникационных компаний из Китая укрепили опасения инвесторов в отношении ухудшения торговых отношений между США и Китаем.
Основные индексы краткосрочно выросли на решениях ФРС оставить процентные ставки без изменений, но не удержали роста в течением сессии.
Акции снизились еще больше на новостях, что президент США Трамп рассматривает возможность выпуска указа, ограничивающего определенные китайские компании в продаже оборудования связи в США.
Торговые отношения между США и Китаем уже были напряжены президент Трамп оценивал возможность введения импортных тарифов на китайские товары объёмом 150 млрд. долларов. Делегация администрации США должна посетить Китай для переговоров в четверг и пятницу.
Возможность ухудшения торговых отношений между США и Китаем уже была фактором давления на фондовый рынок несколько последних недель.
FOMC в среду оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось.
ФРС высказала уверенность в перспективе экономики, сказав, что активность растет умеренным темпом и что инфляция была ближе к её цели 2%. Как ожидается, FOMC повысит ставку по федеральным фондам в июне.
ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание состоится 12-13 июня.
Как говорится в комментарии регулятора, ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%. "Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для дальнейших постепенных повышений ключевой ставки", - отмечается в релизе.
Трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.
«Рынок побаивается, что растущая инфляция заставит ФРС увеличить ставку больше, чем трижды в этом году, однако заявление Федрезерва несколько обнадеживает, поскольку на то нет никаких намеков», - отметила инвестстратег Edward Jones Кейт Уэрн.
В США продолжается сезон отчетов. Так, корпорация Apple AAPL в ночь на среду сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 17% - до $33,887 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $6,63 против $5,46 годом ранее.
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт - MasterCard отчиталась об увеличении чистой прибыли до рекордного уровня в 1,5 миллиарда долларов. Выручка также достигла рекордной отметки 3,58 миллиарда долларов, увеличившись на 31%.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,06 к 1; на Nasdaq 1 к 1,15.
Объем торговли на биржах США был 7,27 млрд. акций, по сравнению с 6,55 в среднем за 20 последних торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,72%, до 23 924,98 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,72%, до 2 635,67 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,42%, до 7 100,90 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду ростом ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в среду вырос на хороших корпоративных данных.
Европейский фондовый рынок в среду вырос, чему помогли оптимистичные новости от корпораций, после того как рынок открылся после первого мая.
Трейдеры учитывали данные по изменению ВВП еврозоны в I квартале и данные по индекса деловой активности.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,63%, что сократило снижение с начала года до 0,5%. Во вторник индекс снизился на 0,1%.
Положительные данные за I квартал от многих компаний помогли выросли европейским индексам, хотя инвесторы также опасались в последние недели роста протекционизма и других геополитических проблем.
Более низкий курс евро, который снизился до $1,20, поддержал акции ориентированных на экспорт компаний. Снижение евро, который остается около 10% выше против доллара к уровню года назад, имеет тенденцию увеличивать поступления у международных компаний. В феврале пара евро-доллар выросла выше 1,25, но потом вернулась к $1,20.
Согласно предварительным данным, рост ВВП еврозоны в первом квартале замедлился — ВВП вырос на 1,7% к уровню прошлого года, что ниже 2,7% в четвёртом квартале, что ниже ожидавшихся 2,5%. К уровню прошлого квартала рост составил 0,4%, что ниже 0,6% ранее.
Индекс деловой активности в промышленности от IHS Markit в апреле снизился до наименьшего уровня с марта 2017 г. - до 56,2, против предварительного значения 56,0 (этот уровень ожидался).
Экономический рост замедлился со своего пика, но он остаётся на относительно высоком уровне.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,63%, что сократило снижение с начала года до 0,5%. Во вторник индекс снизился на 0,1%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 543,2 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,51%, до 12 802,25 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,16% — на отметке 5 529,22 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на незначительные 0,03% - до 2306,42 пункта, РТС - на 1,51%, до 1136,56 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 1,6%, до 63,95 RUB/USD, курс евро - на 0,6%, до 76,53 RUB/EUR.
Акции Сбербанка подорожали на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,17%. Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 2,15%, Московской биржи — на 1,48%, «Газпрома» — на 1,1%.
Внимание участников рынка приковано к завершению двухдневного заседания FOMC ФРС США. Рынок не ждет повышения ставки. Однако намеки, что ужесточение монетарной политики может оказаться более сильным, чем ждет рынок, сыграют против рынка акций и в пользу доллара США.
02-го также стоило обратить внимание на данные по американскому рынку труда и нефтяным запасам.
Динамика следующих торгов на фондовом и валютном рынках России (да и всех развивающихся рынков) будет полностью зависеть от вечерних комментариев и риторики ФРС по дальнейшей монетарной политике США.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 02 мая, повысился на 0,67 пункта или на 0,14% до уровня 474,78 пунктов.
Объем торгов за день составил 182,1 млн. грн., акциями наторговали 0,345 млн. грн.
Как сообщалось в пятницу 27 апреля, ПФТС-индекс повысился на 2,07 пункта или на 0,44% до уровня 474,11 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,72 пунктов или на 50,70% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), многие из которых были закрыты во вторник в связи с праздником (День труда), в среду демонстрируют небольшое снижение.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.
Биржи Японии будут закрыты в четверг, когда страна отметит День конституции, а также в пятницу в связи с очередным праздником (День зелени).
Трейдеры ждут новых сигналов, которые бы определили направление рынка. Среди важнейших событий для рынка - завершающееся в среду двухдневное заседание FOMC Федрезерва. Эксперты ожидают, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году.
Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промсекторе, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в апреле вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в марте.
Несмотря на некоторое общее увеличение активности, темпы роста новых заказов замедлились на фоне первого за 17 месяцев падения индекса новых экспортных заказов, сообщила Caixin.
В Японии сводный апрельский PMI увеличился до 53,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг подскочил до 52,5 пункта с 50,9 пункта.
Котировки акций поставщиков американской Apple растут в среду благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал. Стоимость бумаг японской Alps Electric увеличилась на 2,7%, тайваньской Largan - на 6,3%.
Акции Samsung BioLogics упали в цене на 17% на информации о том, что южнокорейский финрегулятор обвинил компанию в нарушении норм бухгалтерского учета.
Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), многие из которых были закрыты во вторник в связи с праздником (День труда), в среду показали небольшое снижение.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.
Биржи Японии будут закрыты в четверг, когда страна отметит День конституции, а также в пятницу в связи с очередным праздником (День зелени).
Трейдеры ждут новых сигналов, которые бы определили направление рынка. Среди важнейших событий для рынка - завершающееся в среду двухдневное заседание FOMC Федрезерва. Эксперты ожидают, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году.
Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промсекторе, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в апреле вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в марте.
Несмотря на некоторое общее увеличение активности, темпы роста новых заказов замедлились на фоне первого за 17 месяцев падения индекса новых экспортных заказов, сообщила Caixin.
В Японии сводный апрельский PMI увеличился до 53,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг подскочил до 52,5 пункта с 50,9 пункта.
Статистическое управление Южной Кореи в среду сообщило об усилении инфляции в стране в апреле до 1,6% в годовом выражении с мартовских 1,3%.
Потребительские цены в Южной Корее выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда этот показатель снизился на 0,1%.
Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле вырос на 1,4% после повышения на 1,3% месяцем ранее.
Тем временем, Новая Зеландия сообщила о снижении безработицы в первом квартале до минимального уровня с конца 2008 года. Показатель опустился в январе-марте до 4,4% с 4,5% в четвертом квартале, свидетельствуют официальные данные.
Котировки акций поставщиков американской Apple выросли в среду благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал. Стоимость бумаг японской Alps Electric увеличилась на 2,7%, тайваньской Largan - на 6,3%.
Акции Samsung BioLogics упали в цене на 17% на информации о том, что южнокорейский финрегулятор обвинил компанию в нарушении норм бухгалтерского учета.
Среди китайских компаний лидерами снижения стали акции банков и автопроизводителей. Бумаги China Merchants Bank и Bank of Communications в ходе торгов в Гонконге подешевели на 2,3%, BYD - на 2,1%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,58% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 563,76 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,27% и был равен 12 771,78 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,22%, находился на отметке 5 532,39 пункта.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,65% - до 1751,62 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 474,78 пункта.
Объем торгов на УБ составил 123,9 млн. грн., в том числе акциями - 4,75 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 182,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,345 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Центрэнерго (-18,23%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,1%).
Выросли в стоимости акции Донбассэнерго (+20,04%), Турбоатома (+1,39%) и Укрнафты (+0,39%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,51%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 2,53% - до 497,55 пункта при объеме торгов 3,25 млн. злотых (24,6 млн. грн.).
Тройку лидеров роста составили бумаги KSG Agro (+8,03%), «Кернела» (+5,55%) и «Агротона» (+4,29%).
Снизились в цене акции «Милкиленда» (-10,2%) и агрохолдинга ИМК (-1,45%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне неопределенности относительно результатов торговых переговоров КНР и США, которые стартуют 3 мая.
По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,16% - до 3076,32 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 1770,6 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,65%, до 30216,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2496,12 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,85% и составил 6101,6 пункта.
Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.
В четверг внимание инвесторов обращено на двухдневные торговые переговоры между Китаем и США, которые стартуют в Пекине 3 мая. В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед.
Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.
Дополнительное давление на биржи АТР оказывает тот факт, что фондовые индексы США в среду снизились после ожидаемого решения FOMC Федрезерва о сохранении базовой ставки на уровне 1,5-1,75%. При этом трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.
В то же время аналитик компании Westpac Эллиот Кларк, отмечает, что ФРС придерживается оптимистичных взглядов на перспективы экономики США и намерена продолжать повышать ставку постепенно.
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