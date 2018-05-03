Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 03.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 03.05.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 03 тра, 2018 12:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 03.05.18 США



Фондовый рынок в США в среду снизился, так как потенциальные ограничения для телекоммуникационных компаний из Китая укрепили опасения инвесторов в отношении ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Основные индексы краткосрочно выросли на решениях ФРС оставить процентные ставки без изменений, но не удержали роста в течением сессии.

Акции снизились еще больше на новостях, что президент США Трамп рассматривает возможность выпуска указа, ограничивающего определенные китайские компании в продаже оборудования связи в США.



Торговые отношения между США и Китаем уже были напряжены президент Трамп оценивал возможность введения импортных тарифов на китайские товары объёмом 150 млрд. долларов. Делегация администрации США должна посетить Китай для переговоров в четверг и пятницу.



Возможность ухудшения торговых отношений между США и Китаем уже была фактором давления на фондовый рынок несколько последних недель.



FOMC в среду оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось.

ФРС высказала уверенность в перспективе экономики, сказав, что активность растет умеренным темпом и что инфляция была ближе к её цели 2%. Как ожидается, FOMC повысит ставку по федеральным фондам в июне.



ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание состоится 12-13 июня.

Как говорится в комментарии регулятора, ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%. "Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для дальнейших постепенных повышений ключевой ставки", - отмечается в релизе.

Трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.



«Рынок побаивается, что растущая инфляция заставит ФРС увеличить ставку больше, чем трижды в этом году, однако заявление Федрезерва несколько обнадеживает, поскольку на то нет никаких намеков», - отметила инвестстратег Edward Jones Кейт Уэрн.



В США продолжается сезон отчетов. Так, корпорация Apple AAPL в ночь на среду сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 17% - до $33,887 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $6,63 против $5,46 годом ранее.



Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт - MasterCard отчиталась об увеличении чистой прибыли до рекордного уровня в 1,5 миллиарда долларов. Выручка также достигла рекордной отметки 3,58 миллиарда долларов, увеличившись на 31%.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,06 к 1; на Nasdaq 1 к 1,15.



Объем торговли на биржах США был 7,27 млрд. акций, по сравнению с 6,55 в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,72%, до 23 924,98 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,72%, до 2 635,67 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,42%, до 7 100,90 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в среду вырос на хороших корпоративных данных.

Европейский фондовый рынок в среду вырос, чему помогли оптимистичные новости от корпораций, после того как рынок открылся после первого мая.



Трейдеры учитывали данные по изменению ВВП еврозоны в I квартале и данные по индекса деловой активности.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,63%, что сократило снижение с начала года до 0,5%. Во вторник индекс снизился на 0,1%.



Положительные данные за I квартал от многих компаний помогли выросли европейским индексам, хотя инвесторы также опасались в последние недели роста протекционизма и других геополитических проблем.



Более низкий курс евро, который снизился до $1,20, поддержал акции ориентированных на экспорт компаний. Снижение евро, который остается около 10% выше против доллара к уровню года назад, имеет тенденцию увеличивать поступления у международных компаний. В феврале пара евро-доллар выросла выше 1,25, но потом вернулась к $1,20.



Согласно предварительным данным, рост ВВП еврозоны в первом квартале замедлился — ВВП вырос на 1,7% к уровню прошлого года, что ниже 2,7% в четвёртом квартале, что ниже ожидавшихся 2,5%. К уровню прошлого квартала рост составил 0,4%, что ниже 0,6% ранее.



Индекс деловой активности в промышленности от IHS Markit в апреле снизился до наименьшего уровня с марта 2017 г. - до 56,2, против предварительного значения 56,0 (этот уровень ожидался).



Экономический рост замедлился со своего пика, но он остаётся на относительно высоком уровне.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,63%, что сократило снижение с начала года до 0,5%. Во вторник индекс снизился на 0,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 543,2 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,51%, до 12 802,25 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,16% — на отметке 5 529,22 пункта.







Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на незначительные 0,03% - до 2306,42 пункта, РТС - на 1,51%, до 1136,56 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 1,6%, до 63,95 RUB/USD, курс евро - на 0,6%, до 76,53 RUB/EUR.



Акции Сбербанка подорожали на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,17%. Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 2,15%, Московской биржи — на 1,48%, «Газпрома» — на 1,1%.



Внимание участников рынка приковано к завершению двухдневного заседания FOMC ФРС США. Рынок не ждет повышения ставки. Однако намеки, что ужесточение монетарной политики может оказаться более сильным, чем ждет рынок, сыграют против рынка акций и в пользу доллара США.

02-го также стоило обратить внимание на данные по американскому рынку труда и нефтяным запасам.



Динамика следующих торгов на фондовом и валютном рынках России (да и всех развивающихся рынков) будет полностью зависеть от вечерних комментариев и риторики ФРС по дальнейшей монетарной политике США.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 02 мая, повысился на 0,67 пункта или на 0,14% до уровня 474,78 пунктов.



Объем торгов за день составил 182,1 млн. грн., акциями наторговали 0,345 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 27 апреля, ПФТС-индекс повысился на 2,07 пункта или на 0,44% до уровня 474,11 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,72 пунктов или на 50,70% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), многие из которых были закрыты во вторник в связи с праздником (День труда), в среду демонстрируют небольшое снижение.



Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.



Биржи Японии будут закрыты в четверг, когда страна отметит День конституции, а также в пятницу в связи с очередным праздником (День зелени).



Трейдеры ждут новых сигналов, которые бы определили направление рынка. Среди важнейших событий для рынка - завершающееся в среду двухдневное заседание FOMC Федрезерва. Эксперты ожидают, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году.



Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промсекторе, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в апреле вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в марте.



Несмотря на некоторое общее увеличение активности, темпы роста новых заказов замедлились на фоне первого за 17 месяцев падения индекса новых экспортных заказов, сообщила Caixin.



В Японии сводный апрельский PMI увеличился до 53,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг подскочил до 52,5 пункта с 50,9 пункта.

Котировки акций поставщиков американской Apple растут в среду благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал. Стоимость бумаг японской Alps Electric увеличилась на 2,7%, тайваньской Largan - на 6,3%.



Акции Samsung BioLogics упали в цене на 17% на информации о том, что южнокорейский финрегулятор обвинил компанию в нарушении норм бухгалтерского учета.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), многие из которых были закрыты во вторник в связи с праздником (День труда), в среду показали небольшое снижение.



Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял менее 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.



Биржи Японии будут закрыты в четверг, когда страна отметит День конституции, а также в пятницу в связи с очередным праздником (День зелени).



Трейдеры ждут новых сигналов, которые бы определили направление рынка. Среди важнейших событий для рынка - завершающееся в среду двухдневное заседание FOMC Федрезерва. Эксперты ожидают, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году.



Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в промсекторе, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в апреле вырос до 51,1 пункта с 51 пункта в марте.



Несмотря на некоторое общее увеличение активности, темпы роста новых заказов замедлились на фоне первого за 17 месяцев падения индекса новых экспортных заказов, сообщила Caixin.



В Японии сводный апрельский PMI увеличился до 53,1 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг подскочил до 52,5 пункта с 50,9 пункта.



Статистическое управление Южной Кореи в среду сообщило об усилении инфляции в стране в апреле до 1,6% в годовом выражении с мартовских 1,3%.



Потребительские цены в Южной Корее выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда этот показатель снизился на 0,1%.



Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле вырос на 1,4% после повышения на 1,3% месяцем ранее.



Тем временем, Новая Зеландия сообщила о снижении безработицы в первом квартале до минимального уровня с конца 2008 года. Показатель опустился в январе-марте до 4,4% с 4,5% в четвертом квартале, свидетельствуют официальные данные.

Котировки акций поставщиков американской Apple выросли в среду благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал. Стоимость бумаг японской Alps Electric увеличилась на 2,7%, тайваньской Largan - на 6,3%.

Акции Samsung BioLogics упали в цене на 17% на информации о том, что южнокорейский финрегулятор обвинил компанию в нарушении норм бухгалтерского учета.

Среди китайских компаний лидерами снижения стали акции банков и автопроизводителей. Бумаги China Merchants Bank и Bank of Communications в ходе торгов в Гонконге подешевели на 2,3%, BYD - на 2,1%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,58% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 563,76 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,27% и был равен 12 771,78 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,22%, находился на отметке 5 532,39 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,65% - до 1751,62 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 474,78 пункта.

Объем торгов на УБ составил 123,9 млн. грн., в том числе акциями - 4,75 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 182,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,345 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Центрэнерго (-18,23%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,1%).

Выросли в стоимости акции Донбассэнерго (+20,04%), Турбоатома (+1,39%) и Укрнафты (+0,39%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,51%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 2,53% - до 497,55 пункта при объеме торгов 3,25 млн. злотых (24,6 млн. грн.).



Тройку лидеров роста составили бумаги KSG Agro (+8,03%), «Кернела» (+5,55%) и «Агротона» (+4,29%).

Снизились в цене акции «Милкиленда» (-10,2%) и агрохолдинга ИМК (-1,45%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне неопределенности относительно результатов торговых переговоров КНР и США, которые стартуют 3 мая.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,16% - до 3076,32 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,24%, до 1770,6 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,65%, до 30216,67 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2496,12 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,85% и составил 6101,6 пункта.



Биржи Японии закрыты в четверг в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



В четверг внимание инвесторов обращено на двухдневные торговые переговоры между Китаем и США, которые стартуют в Пекине 3 мая. В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед.



Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.



Дополнительное давление на биржи АТР оказывает тот факт, что фондовые индексы США в среду снизились после ожидаемого решения FOMC Федрезерва о сохранении базовой ставки на уровне 1,5-1,75%. При этом трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.



В то же время аналитик компании Westpac Эллиот Кларк, отмечает, что ФРС придерживается оптимистичных взглядов на перспективы экономики США и намерена продолжать повышать ставку постепенно.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в среду снизился, так как потенциальные ограничения для телекоммуникационных компаний из Китая укрепили опасения инвесторов в отношении ухудшения торговых отношений между США и Китаем.Основные индексы краткосрочно выросли на решениях ФРС оставить процентные ставки без изменений, но не удержали роста в течением сессии.Акции снизились еще больше на новостях, что президент США Трамп рассматривает возможность выпуска указа, ограничивающего определенные китайские компании в продаже оборудования связи в США.Торговые отношения между США и Китаем уже были напряжены президент Трамп оценивал возможность введения импортных тарифов на китайские товары объёмом 150 млрд. долларов. Делегация администрации США должна посетить Китай для переговоров в четверг и пятницу.Возможность ухудшения торговых отношений между США и Китаем уже была фактором давления на фондовый рынок несколько последних недель.FOMC в среду оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось.ФРС высказала уверенность в перспективе экономики, сказав, что активность растет умеренным темпом и что инфляция была ближе к её цели 2%. Как ожидается, FOMC повысит ставку по федеральным фондам в июне.ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание состоится 12-13 июня.Как говорится в комментарии регулятора, ФРС прогнозирует, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%. "Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для дальнейших постепенных повышений ключевой ставки", - отмечается в релизе.Трейдеры не дождались каких-либо подсказок со стороны регулятора относительно его дальнейшей монетарной политики.«Рынок побаивается, что растущая инфляция заставит ФРС увеличить ставку больше, чем трижды в этом году, однако заявление Федрезерва несколько обнадеживает, поскольку на то нет никаких намеков», - отметила инвестстратег Edward Jones Кейт Уэрн.В США продолжается сезон отчетов. Так, корпорация Apple AAPL в ночь на среду сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 17% - до $33,887 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $6,63 против $5,46 годом ранее.Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт - MasterCard отчиталась об увеличении чистой прибыли до рекордного уровня в 1,5 миллиарда долларов. Выручка также достигла рекордной отметки 3,58 миллиарда долларов, увеличившись на 31%.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,06 к 1; на Nasdaq 1 к 1,15.Объем торговли на биржах США был 7,27 млрд. акций, по сравнению с 6,55 в среднем за 20 последних торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились в среду ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду вырос на хороших корпоративных данных.Европейский фондовый рынок в среду вырос, чему помогли оптимистичные новости от корпораций, после того как рынок открылся после первого мая.Трейдеры учитывали данные по изменению ВВП еврозоны в I квартале и данные по индекса деловой активности.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,63%, что сократило снижение с начала года до 0,5%. Во вторник индекс снизился на 0,1%.Положительные данные за I квартал от многих компаний помогли выросли европейским индексам, хотя инвесторы также опасались в последние недели роста протекционизма и других геополитических проблем.Более низкий курс евро, который снизился до $1,20, поддержал акции ориентированных на экспорт компаний. Снижение евро, который остается около 10% выше против доллара к уровню года назад, имеет тенденцию увеличивать поступления у международных компаний. В феврале пара евро-доллар выросла выше 1,25, но потом вернулась к $1,20.Согласно предварительным данным, рост ВВП еврозоны в первом квартале замедлился — ВВП вырос на 1,7% к уровню прошлого года, что ниже 2,7% в четвёртом квартале, что ниже ожидавшихся 2,5%. К уровню прошлого квартала рост составил 0,4%, что ниже 0,6% ранее.Индекс деловой активности в промышленности от IHS Markit в апреле снизился до наименьшего уровня с марта 2017 г. - до 56,2, против предварительного значения 56,0 (этот уровень ожидался).Экономический рост замедлился со своего пика, но он остаётся на относительно высоком уровне.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 1,6%, до 63,95 RUB/USD, курс евро - на 0,6%, до 76,53 RUB/EUR.Акции Сбербанка подорожали на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,17%. Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 2,15%, Московской биржи — на 1,48%, «Газпрома» — на 1,1%.Внимание участников рынка приковано к завершению двухдневного заседания FOMC ФРС США. Рынок не ждет повышения ставки. Однако намеки, что ужесточение монетарной политики может оказаться более сильным, чем ждет рынок, сыграют против рынка акций и в пользу доллара США.02-го также стоило обратить внимание на данные по американскому рынку труда и нефтяным запасам.Динамика следующих торгов на фондовом и валютном рынках России (да и всех развивающихся рынков) будет полностью зависеть от вечерних комментариев и риторики ФРС по дальнейшей монетарной политике США.Как сообщалось в пятницу 27 апреля, ПФТС-индекс повысился на 2,07 пункта или на 0,44% до уровня 474,11 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,72 пунктов или на 50,70% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 мая, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 63598 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3813 раз. Подякували: 7216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 02.05.18

дядя Caша » Сер 02 тра, 2018 12:12 0 131

дядя Caша Сер 02 тра, 2018 12:12 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.04.18

дядя Caша » П'ят 27 кві, 2018 12:41 0 422

дядя Caша П'ят 27 кві, 2018 12:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.04.18

дядя Caша » Чет 26 кві, 2018 12:14 0 145

дядя Caша Чет 26 кві, 2018 12:14 реклама