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фондовый рынок 05.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Суб 05 тра, 2018 12:01 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.05.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу прибавили 1,3-1,7% на статистике по безработице и росту зарплат.



Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,39%, до 24262,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, до 7209,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,28%, до 2663,42 пункта.

Безработица в США в апреле опустилась с 4,1% до 3,9%, достигнув минимума с декабря 2000 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) увеличилось на 164 тысячи. При этом аналитики ждали снижения безработицы только до 4% и роста числа рабочих мест на 189 тысяч.



Почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $26,84. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на 4 цента.



Сдерживала рост индексов неопределенность относительно американо-китайских торговых отношений. Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая и каких-либо значительных результатов не принесли.



«Мы не получили никаких неприятных сюрпризов по итогам торговых переговоров, в статистике по рынку труда было как хорошее, так и плохое, при этом хорошие новости не добавили опасений, связанных с инфляцией, уровнем безработицы и тремя повышениями ставки ФРС. Это на самом деле лучший сценарий», - сказал старший рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,39%, до 24 262,51 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,28%, до 2 663,42 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,81%, до 7 209,62 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в пятницу вырос на фоне ослабления евро и выхода данных по занятости в США за апрель.

Оптимистичные ожидания от торговых переговоров США и Китая ослабили опасения, которые давили на рынок в последние недели.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63%, за неделею индекс вырос на 0,6%. Это стало шестой неделей роста индекс подряд (самая длительная серия роста с марта 2015 г.). В четверг Stoxx 600 снизился на 0,7%.



Пара евро-доллар потеряла 0,2%, за неделю пара снизилась на 1,6%.



Переговоры по торговле между США и Китаем были в фокусе внимания инвесторов. После перерыва в пятницу заявление описало встречу между вице-премьером Китая и секретарём казначейства США как «прямую, эффективную и конструктивную», заявление однако признаёт, что остаётся «существенное несогласие по некоторым вопросам».



Делегация США ранее представила китайским официальным лицам список требований, нацеленный на сокращение торгового дисбаланса между экономиками.

Акции в Европе получили поддержку при выходе данных по занятости в США в апреле, которые показали снижение уровня безработицы ниже 4% впервые с 2000 г. Это помогло вырасти доллару США, и соответственно ослабило евро. Боле слабый евро обычно поддерживает акции экспортёров.



Европейские акции слабо отреагировали за разочаровавшие данные по розничным продажам в марте, с ростом 0,8% г/г при ожидавшихся в среднем 1,9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны от IHS Markit в апреле, по окончательным данным, был 54,7, при предварительном значении 55,0.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63%, за неделею индекс вырос на 0,6%. Это стало шестой неделей роста индекс подряд (самая длительная серия роста с марта 2015 г.). В четверг Stoxx 600 снизился на 0,7%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,86% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 567,14 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,02%, до 12 819,6 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,26% — на отметке 5 516,05 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,68% - до 2289,47 пункта, РТС - на 1,63%, до 1146,61 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,36%, до 62,8 RUB/USD, евро - на 0,83%, до 74,95 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,77% - до $74,92 за баррель.



Акции Сбербанка подорожали на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,36%, «Газпрома» — на 0,95%. Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 0,6%, Московской биржи — на 0,26%.



04-го на российском фондовом рынке были достаточно спокойные торги. Утром индекс Московской биржи вырос на 0,5%, после чего консолидировался в районе 2 285 пунктов. Рынок притаился в ожидании важных событий следующей недели.



07 мая состоится инаугурация Путина, после чего Госдума ожидает получить предложение по кандидатуре на пост председателя правительства. Состав Кабинета министров будет важным сигналом для рынков. Если в состав Кабмина войдет Алексей Кудрин, рынок воспримет это как курс на реформы и подрастет. В случае если Игорь Сечин получит пост вице-премьера, рынок воспримет это тревожно.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 04 мая, повысился на 3,69 пункта или на 0,79% до уровня 472,85 пунктов.



Объем торгов за день составил 816,7 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 03 мая, ПФТС-индекс понизился на 5,62 пункта или на 1,18% до уровня 469,16 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 157,79 пунктов или на 50,08% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне ожиданий трейдерами статистики по рынку труда США.



По состоянию на 7.32 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,12% - до 3097,02 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,11%, до 1794,88 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,35%, до 30208,41 пункта, корейский KOSPI - на 0,65%, до 2470,48 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,47%, до 6068,6 пункта.



Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками. По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по рынку труда страны. В частности, инвесторы ожидают данных по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls).



По мнению главы отдела по торговым операциям по АТР в Saxo Capital Markets Тарека Хорчани, азиатские индексы могут продемонстрировать краткосрочный отскок вниз после выхода статданных в том случае, если рост занятости в США окажется слабым, что, в свою очередь, повысит опасения инвесторов по поводу ускорения темпов повышения процентной ставки Федрезервом США.

В среду регулятор объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5-1,75% годовых.



Участники рынка также продолжают ожидать новостей о двухдневных торговых переговорах между США и Китаем, которые проходят в Пекине, начиная с 3 мая. Страны начали первые переговоры после торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно $150 миллиардам американского импорта в год.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американскими индексами, продемонстрировавшими негативную динамику на фоне ожидания данных по безработице в США в апреле и результатов переговоров США и КНР по торговым вопросам.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32% - до 3091,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 1789,07 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,28%, до 29926,5 пункта, корейский KOSPI - 1,04%, до 2461,38 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,58%, до 6062,9 пункта.

Биржи Японии закрыты с четверга в связи с национальными праздниками.



По итогам торговой сессии среды японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 22472,78 пункта.



Индексы США завершили торги четверга в основном снижением, инвесторы оценивают итоги двухдневных переговоров между американской и китайской сторонами в Пекине и связанные с этим риски. Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий.



Рынки также ожидают выхода важной статистики по рынку труда США. Позднее в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в апреле. Согласно прогнозам, показатель снизился до 4% с уровня марта в 4,1%; по их оценкам, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за отчетный месяц увеличилось на 189 тысяч.



Несколько сдерживала снижение позитивная статистика по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики страны в апреле 2018 года по версии независимого исследования делового издания Caixin значительно ускорился после резкого падения месяцем ранее - до 52,9 пункта с 52,3 пункта в марте, худшего показателя за последние 4 месяца. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.50 Киева прибавил 0,48% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 538,37 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,37% до 12 737,36 пункта.



В свою очередь французский САС 40 на 14.00 Киева, потеряв 0,07%, пребывал на отметке 5 497,66 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,68% - до 1810,63 пункта, индекс ПФТС - на 0,79%, до 472,85 пункта.



Объем торгов на УБ составил 131,9 млн. грн., в том числе акциями - 2,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 816,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ наиболее подорожали бумаги Центрэнерго (+5,56%), Укрнафты (+1,93%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,1%).

Снизились в цене только акции Турбоатома (-0,69%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,97%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,86%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,11% - до 498,1 пункта при объеме торгов 4,15 млн. злотых (31,4 млн. грн.).

В «индексной корзине» подорожали акции «Милкиленда» (+10,61%), «Агротона» (+1,65%) и «Астарты» (+0,43%).

В «красной зоне» завершили торги акции KSG Agro (-10,81%) и «Кернела» (-0,2%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей короткой недели, 02 – 04 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 474,11 к отметке 472,85 пунктов, потеряв 1,26 пункта или 0,27%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,025

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 23 – 27 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 370,54 к отметке 474,11 пунктов, прибавив 103,57 пункта или 27,95%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 8,08 млн. грн.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу прибавили 1,3-1,7% на статистике по безработице и росту зарплат.Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,39%, до 24262,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,71%, до 7209,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,28%, до 2663,42 пункта.Безработица в США в апреле опустилась с 4,1% до 3,9%, достигнув минимума с декабря 2000 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) увеличилось на 164 тысячи. При этом аналитики ждали снижения безработицы только до 4% и роста числа рабочих мест на 189 тысяч.Почасовая заработная плата в США в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $26,84. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на 4 цента.Сдерживала рост индексов неопределенность относительно американо-китайских торговых отношений. Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая и каких-либо значительных результатов не принесли.«Мы не получили никаких неприятных сюрпризов по итогам торговых переговоров, в статистике по рынку труда было как хорошее, так и плохое, при этом хорошие новости не добавили опасений, связанных с инфляцией, уровнем безработицы и тремя повышениями ставки ФРС. Это на самом деле лучший сценарий», - сказал старший рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос на фоне ослабления евро и выхода данных по занятости в США за апрель.Оптимистичные ожидания от торговых переговоров США и Китая ослабили опасения, которые давили на рынок в последние недели.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63%, за неделею индекс вырос на 0,6%. Это стало шестой неделей роста индекс подряд (самая длительная серия роста с марта 2015 г.). В четверг Stoxx 600 снизился на 0,7%.Пара евро-доллар потеряла 0,2%, за неделю пара снизилась на 1,6%.Переговоры по торговле между США и Китаем были в фокусе внимания инвесторов. После перерыва в пятницу заявление описало встречу между вице-премьером Китая и секретарём казначейства США как «прямую, эффективную и конструктивную», заявление однако признаёт, что остаётся «существенное несогласие по некоторым вопросам».Делегация США ранее представила китайским официальным лицам список требований, нацеленный на сокращение торгового дисбаланса между экономиками.Акции в Европе получили поддержку при выходе данных по занятости в США в апреле, которые показали снижение уровня безработицы ниже 4% впервые с 2000 г. Это помогло вырасти доллару США, и соответственно ослабило евро. Боле слабый евро обычно поддерживает акции экспортёров.Европейские акции слабо отреагировали за разочаровавшие данные по розничным продажам в марте, с ростом 0,8% г/г при ожидавшихся в среднем 1,9%.Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны от IHS Markit в апреле, по окончательным данным, был 54,7, при предварительном значении 55,0.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,36%, до 62,8 RUB/USD, евро - на 0,83%, до 74,95 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,77% - до $74,92 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,36%, «Газпрома» — на 0,95%. Бумаги «АЛРОСы» подешевели на 0,6%, Московской биржи — на 0,26%.04-го на российском фондовом рынке были достаточно спокойные торги. Утром индекс Московской биржи вырос на 0,5%, после чего консолидировался в районе 2 285 пунктов. Рынок притаился в ожидании важных событий следующей недели.07 мая состоится инаугурация Путина, после чего Госдума ожидает получить предложение по кандидатуре на пост председателя правительства. Состав Кабинета министров будет важным сигналом для рынков. Если в состав Кабмина войдет Алексей Кудрин, рынок воспримет это как курс на реформы и подрастет. В случае если Игорь Сечин получит пост вице-премьера, рынок воспримет это тревожно.Как сообщалось в четверг 03 мая, ПФТС-индекс понизился на 5,62 пункта или на 1,18% до уровня 469,16 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 157,79 пунктов или на 50,08% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 мая, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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