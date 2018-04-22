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Порошенко озвучив зв'язок між
Антикорупційним судом і...

Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:26

Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus.

Дивися повний текст Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і траншем МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:27

США ,мені здається,подвоювали ВВП під час першої і другої.
stronzo1
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