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США призупинили безмитне ввезення
частини товарів з України

США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:49

  sequence написав:Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены


В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах.
В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:58

  valme написав:
  antikkristall написав:такие темпы и обьемы как сейчас я помню только по совковым временам :)


А если верить Укрстату, то ситуация по Украине в целом немного другая:
1990 - введено 279 тыс. квартир.
2017 - 126 тыс. квартир.
До "совка" еще работать и работать...

Согласен, при СССР застраивали всю страну, а не 3-4 областных центра. Для меня так вообще загадка - население страны уверенно уполовинивается, в сравнении с 1991, должно опустеть куча жилья в регионах, райцентрах и т.д. Так оно и есть? Кто знает?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:00

Re: в доме

  freeze написав:и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.

Это какие еще удачные варианты вложить деньги сейчас есть в Украине? кроме жилья
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:00

Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра

valme написав:
  antikkristall написав:такие темпы и обьемы как сейчас я помню только по совковым временам :)


А если верить Укрстату, то ситуация по Украине в целом немного другая:
1990 - введено 279 тыс. квартир.
2017 - 126 тыс. квартир.
До "совка" еще работать и работать...
Не увидел у Укрстата цифр за 1990, только с 2002.
Но нет смысла смотреть по Украине в целом, речь о крупных городах. Да и смысла строить темпами как при совке нет, все же жилищный вопрос не так критичен сейчас
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:02

  sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..


  freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах.
В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.


О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН :-)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 08 тра, 2018 09:04, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:03

Re: США призупинили безмитне ввезення частини товарів з Укра

Вкладчик1234 написав:
  sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..

О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д.
Пока никаких предпосылок тому нет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:08

  Вкладчик1234 написав:..

О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН :-)

Аха, появятся. Вы попробуйте утром с Софиевской/Петропавловской борщаги на окружную попасть, а еще веселее квест - развернуться. Д,б! Сначала настроят домов, потом думают о дороге - там уже пара виадуков нужны.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:09

Re: кварталы

  Faceless написав:Пока никаких предпосылок тому нет

Переселенцы отлично помогают. расти Киеву так точно
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:10

Re: виадук

  sequence написав:Сначала настроят домов, потом думают о дороге - там уже пара виадуков нужны.

Кто думает? где план..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:16

  sal написав:
  freeze написав:и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.

Это какие еще удачные варианты вложить деньги сейчас есть в Украине? кроме жилья


Вложить - тут надо понять, что понимается под термином.
Если вложить - значить преумножить, то покупка недвижимости сейчас вряд ли попадает в этот раздел.
Если вложить - значит сохранить, чтоб не спёрли в банках или из под подушки злые люди, тогда да.
freeze
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