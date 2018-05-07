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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 07 тра, 2018 12:45 Итоги: Прогнозы 07.05.18



Ставка безработицы в США находится на минимальном с 2000 года уровне.

Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США поддержал текущий курс Федрезерва на повышение ставок в июне и высветил сложности, с которыми регулятор может столкнуться позднее в этом году при реализации дальнейшей монетарной политики, поскольку ставка безработицы может обвалиться к минимальным за последние десятилетия уровням.

После рецессии Федрезерв не один год отслеживал ежемесячную статистику по занятости, чтобы убедиться, что состояние национального рынка труда улучшается достаточно для того, чтобы выдержать плавное повышение ставок. Теперь вопрос встал иначе: не снизится ли показатель безработицы настолько сильно, что регулятор вынужден будет ускорить темпы ужесточения, чтобы не допустить перегрева экономики?

Согласно последним данным, в апреле уровень безработицы снизился до 3,9% после того, как ранее в течение полугода держался на уровне 4,1%. В последний раз показатель достигал подобных минимумов в апреле 2000 года. Более широкий показатель безработицы, учитывающий граждан, которые в последнее время не были заняты активным поиском работы или были заняты неполный рабочий день, но подыскивали себе работу с полной занятостью, также снизился до минимального с 2001 года значения 7,8%.



В пятницу президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в интервью CNBC, что снижение уровня безработицы не является поводом для беспокойства в отношении усиления ценового давления, поскольку зарплаты демонстрируют лишь очень скромный прирост. «Все это очень напоминает экономику золотой середины», — резюмировал он.



Усредненные часовые заработки в частном секторе выросли на 2,6% г/г, а отдельный индекс зарплат в частном секторе, опубликованный неделей ранее, отразил прирост за март на 2,9% г/г, что стало лучшим результатом почти за десятилетие.



Впрочем, Уильямс, который 18 июня займет пост президента ФРБ Нью-Йорка, считает, что показатели заработков и цен не сулят никакого ощутимого разгона инфляции. Тем временем его коллега, президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, уверен, что отсутствие какого-либо существенного ускорения темпов роста зарплат — лишь искажение в пределах одного месяца, поскольку другие индикаторы предполагают усиление ценового давления. Спрос на рабочую силу увеличивается, и рынок труда становится все более плотным, полагает Каплан.



В прошлом году представителей Центробанка США заметно меньше волновали перспективы того, что безработица может опуститься под отметку, которую они считают поддерживаемой в долгосрочной перспективе (в настоящее время этот уровень проходит на 4,5%), поскольку инфляция неожиданно ослабла, оставаясь ниже целевого уровня ЦБ 2%.



Теперь же инфляция стала намного ближе к этой желаемой отметке, что может активнее сфокусировать ФРС на росте зарплат и снижении безработицы. В марте потребительские цены без учета продуктов питания и энергии выросли на 1,9% г/г против прироста на 1,6% в феврале.



Большинство представителей ФРС продолжают придерживаться базового убеждения, воплощенного в кривой Филлипса и постулирующего, что рынок труда с высоким спросом на рабочую силу способен обеспечить более активный рост зарплат и инфляции. Некоторые опасаются, что такая зависимость может быть нелинейной, из-за чего инфляционное давление может усилиться еще больше после того, как соотношение спроса и предложения на рынке труда перевалит определенную точку.

Впрочем, есть и скептики, полагающие, что естественный уровень безработицы может находиться ниже значений, прогнозируемых властями, и значит, на ускорение инфляции может потребоваться больше времени. Добавим сюда и налоговую реформу, недавно принятую Вашингтоном и способную, по оценкам экономистов, в ближайшую пару лет ощутимо разогнать рост экономики.



По оценкам экспертов Уолл-стрит, к концу этого года уровень безработицы может снизиться до 3.5%. Аналогичный прогноз Федрезерва составляет 3,8%.



Представители ФРС надеются, что рост спроса на рабочую силу поможет разогнать инфляцию к отметке 2%, что они считают здоровым уровнем для экономической экспансии, однако они не хотят утратить контроль над ценовой динамикой. Некоторых тревожит перспектива того, что если экономика наберет слишком высокие обороты, Федрезерву придется повышать ставки гораздо агрессивнее, что может нарушить процессы восстановления экономики.

Следующее заседание FOMC ФРС состоится 12-13 июня, и до этого монетарные власти успеют ознакомиться с еще одним отчетом по рынку труда, который будет опубликован 1 июня. Как ожидается, ФРС повысит ставки и обновит свои прогнозы по экономике и ставкам. Больше всего рынки интересует, сколько всего повышений регулятор заложит в прогнозы на этот год — три или четыре.



В марте Федрезерв повысил диапазон по ставкам до 1,5% — 1,75%, а на последнем заседании предпочел сохранить статус-кво.



Согласно данным CME Group, рынок фьючерсов считает сейчас, что вероятность четырех повышений ставок в этом году составляет почти 40%. Кристина Хупер, главный стратег Invesco, полагает, что пятничный отчет по занятости, вкупе с другими поступающими данными, побудит ФРС задуматься о 4-х повышениях.

Безусловно, монетарные власти должны воодушевиться ситуацией на рынке труда.



В апреле доля работающих граждан в возрастном сегменте от 25 до 54 лет составила 79,2%, держась вблизи максимальных с июля 2008 года значений. Для сравнения, в ноябре 2010 года этот показатель находился на минимуме 74.8%. Впрочем, он по-прежнему еще не дотягивает до максимума 80,1%, достигнутого на пике экспансии 2000-х.



Еще один вопрос, стоящий перед ФРС, касается масштабов дальнейшего повышения ставок в ближайшие несколько лет.



Уильямс в пятницу сообщил, что в долгосрочной перспективе отметка 2.5% будет соответствовать нейтральному уровню ставок, который не стимулирует и не сдерживает рост экономики. Однако при этом он также намекнул, что на каком-то этапе Федрезерву необходимо будет перейти к более ограничительной политике и поднять ставки «чуть выше этого долгосрочного нейтрального уровня».

Впрочем, Каплан, в свою очередь, призвал быть «очень, очень осторожными» при достижении ставками нейтрального уровня.



Высказывания президента ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж.



- США достигли на данный момент целей по полной занятости и ценовой стабильности;

- ФРС необходимо рассмотреть уместный долгосрочный размер баланса;

- Продолжающееся сокращение размера баланса делает более сложным оценить масштаб ужесточения денежной политики;

- Настало время рассмотреть новые стратегии ФРС, трудно судить, будут ли они работать;

- Это момент, когда банки должны был увеличить капитал, а не леверидж;

- Может потребоваться больше повышений ставки, если будет казаться что экономика США перегревается.



Национальный банк Украины своими двумя действиями обеспечил понедельничную смену тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий», постаравшись при этом пополнить свои резервы, анонимной выкупая с межбанка доллар по технологии Matching.



Во-первых, несмотря на рабочую субботу, Институтская отменила торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты в этот день на фоне невосполнения этих потерь из-за выходных дней в странах Запада.



Во-вторых, дополнительно регулятор в два приема (в пятницу и в субботу) изъял с рынка изрядную порцию гривневой ликвидности, лиши спекулянтов , намеревавшихся было пролонгировать «бычий» тренд рынка безналичного доллара, гривневого «топлива».



В целом, представляется, регулятор своими действиями пытается «загнать» курс безналичного доллара в достаточно узкие рамки, с одной стороны ограничивая гривневый ресурс, с другой, удерживая курс «американца» от чрезмерного падения выкупами доллара с рынка по технологии Matching. Попутно НБУ решает стратегическую задачу перманентного пополнения своих резервов, необходимого в условиях туманных пока перспектив возобновления «отношений» с МВФ и грядущих астрономических выплат в рамках обслуживания внешнего долга.



Наличный рынок предпочел свой маршрут, обозначив сдержанное подорожание в паре доллар-гривня, которое, представляется, в большей степени вызвано проблемами с клиентским «приносом», заставившими дилеров-2неформалов» приподнимать более значимые биды, вослед за которыми растут и офера.



На ближайших торгах валютного межбанка очень вероятно вхождение рынка «зеленого» безнала в боковик и установления относительной стабильности из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа, характерного для вторника.

10 мая существует возможность у нашего регулятора снова пополнить свои «закрома» на фоне попытки коррекции «американца» на межбанке в условиях отложенного за 09 мая предложения, оказавшего психологическое давление на курс доллара и ставшее реальностью 11-го.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Безработица в США падает, вынуждая ФРС поднимать ставки быстрее.Ставка безработицы в США находится на минимальном с 2000 года уровне.Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США поддержал текущий курс Федрезерва на повышение ставок в июне и высветил сложности, с которыми регулятор может столкнуться позднее в этом году при реализации дальнейшей монетарной политики, поскольку ставка безработицы может обвалиться к минимальным за последние десятилетия уровням.После рецессии Федрезерв не один год отслеживал ежемесячную статистику по занятости, чтобы убедиться, что состояние национального рынка труда улучшается достаточно для того, чтобы выдержать плавное повышение ставок. Теперь вопрос встал иначе: не снизится ли показатель безработицы настолько сильно, что регулятор вынужден будет ускорить темпы ужесточения, чтобы не допустить перегрева экономики?Согласно последним данным, в апреле уровень безработицы снизился до 3,9% после того, как ранее в течение полугода держался на уровне 4,1%. В последний раз показатель достигал подобных минимумов в апреле 2000 года. Более широкий показатель безработицы, учитывающий граждан, которые в последнее время не были заняты активным поиском работы или были заняты неполный рабочий день, но подыскивали себе работу с полной занятостью, также снизился до минимального с 2001 года значения 7,8%.В пятницу президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в интервью CNBC, что снижение уровня безработицы не является поводом для беспокойства в отношении усиления ценового давления, поскольку зарплаты демонстрируют лишь очень скромный прирост. «Все это очень напоминает экономику золотой середины», — резюмировал он.Усредненные часовые заработки в частном секторе выросли на 2,6% г/г, а отдельный индекс зарплат в частном секторе, опубликованный неделей ранее, отразил прирост за март на 2,9% г/г, что стало лучшим результатом почти за десятилетие.Впрочем, Уильямс, который 18 июня займет пост президента ФРБ Нью-Йорка, считает, что показатели заработков и цен не сулят никакого ощутимого разгона инфляции. Тем временем его коллега, президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, уверен, что отсутствие какого-либо существенного ускорения темпов роста зарплат — лишь искажение в пределах одного месяца, поскольку другие индикаторы предполагают усиление ценового давления. Спрос на рабочую силу увеличивается, и рынок труда становится все более плотным, полагает Каплан.В прошлом году представителей Центробанка США заметно меньше волновали перспективы того, что безработица может опуститься под отметку, которую они считают поддерживаемой в долгосрочной перспективе (в настоящее время этот уровень проходит на 4,5%), поскольку инфляция неожиданно ослабла, оставаясь ниже целевого уровня ЦБ 2%.Теперь же инфляция стала намного ближе к этой желаемой отметке, что может активнее сфокусировать ФРС на росте зарплат и снижении безработицы. В марте потребительские цены без учета продуктов питания и энергии выросли на 1,9% г/г против прироста на 1,6% в феврале.Большинство представителей ФРС продолжают придерживаться базового убеждения, воплощенного в кривой Филлипса и постулирующего, что рынок труда с высоким спросом на рабочую силу способен обеспечить более активный рост зарплат и инфляции. Некоторые опасаются, что такая зависимость может быть нелинейной, из-за чего инфляционное давление может усилиться еще больше после того, как соотношение спроса и предложения на рынке труда перевалит определенную точку.Впрочем, есть и скептики, полагающие, что естественный уровень безработицы может находиться ниже значений, прогнозируемых властями, и значит, на ускорение инфляции может потребоваться больше времени. Добавим сюда и налоговую реформу, недавно принятую Вашингтоном и способную, по оценкам экономистов, в ближайшую пару лет ощутимо разогнать рост экономики.По оценкам экспертов Уолл-стрит, к концу этого года уровень безработицы может снизиться до 3.5%. Аналогичный прогноз Федрезерва составляет 3,8%.Представители ФРС надеются, что рост спроса на рабочую силу поможет разогнать инфляцию к отметке 2%, что они считают здоровым уровнем для экономической экспансии, однако они не хотят утратить контроль над ценовой динамикой. Некоторых тревожит перспектива того, что если экономика наберет слишком высокие обороты, Федрезерву придется повышать ставки гораздо агрессивнее, что может нарушить процессы восстановления экономики.Следующее заседание FOMC ФРС состоится 12-13 июня, и до этого монетарные власти успеют ознакомиться с еще одним отчетом по рынку труда, который будет опубликован 1 июня. Как ожидается, ФРС повысит ставки и обновит свои прогнозы по экономике и ставкам. Больше всего рынки интересует, сколько всего повышений регулятор заложит в прогнозы на этот год — три или четыре.В марте Федрезерв повысил диапазон по ставкам до 1,5% — 1,75%, а на последнем заседании предпочел сохранить статус-кво.Согласно данным CME Group, рынок фьючерсов считает сейчас, что вероятность четырех повышений ставок в этом году составляет почти 40%. Кристина Хупер, главный стратег Invesco, полагает, что пятничный отчет по занятости, вкупе с другими поступающими данными, побудит ФРС задуматься о 4-х повышениях.Безусловно, монетарные власти должны воодушевиться ситуацией на рынке труда.В апреле доля работающих граждан в возрастном сегменте от 25 до 54 лет составила 79,2%, держась вблизи максимальных с июля 2008 года значений. Для сравнения, в ноябре 2010 года этот показатель находился на минимуме 74.8%. Впрочем, он по-прежнему еще не дотягивает до максимума 80,1%, достигнутого на пике экспансии 2000-х.Еще один вопрос, стоящий перед ФРС, касается масштабов дальнейшего повышения ставок в ближайшие несколько лет.Уильямс в пятницу сообщил, что в долгосрочной перспективе отметка 2.5% будет соответствовать нейтральному уровню ставок, который не стимулирует и не сдерживает рост экономики. Однако при этом он также намекнул, что на каком-то этапе Федрезерву необходимо будет перейти к более ограничительной политике и поднять ставки «чуть выше этого долгосрочного нейтрального уровня».Впрочем, Каплан, в свою очередь, призвал быть «очень, очень осторожными» при достижении ставками нейтрального уровня.Высказывания президента ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж.- США достигли на данный момент целей по полной занятости и ценовой стабильности;- ФРС необходимо рассмотреть уместный долгосрочный размер баланса;- Продолжающееся сокращение размера баланса делает более сложным оценить масштаб ужесточения денежной политики;- Настало время рассмотреть новые стратегии ФРС, трудно судить, будут ли они работать;- Это момент, когда банки должны был увеличить капитал, а не леверидж;- Может потребоваться больше повышений ставки, если будет казаться что экономика США перегревается.Национальный банк Украины своими двумя действиями обеспечил понедельничную смену тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий», постаравшись при этом пополнить свои резервы, анонимной выкупая с межбанка доллар по технологии Matching.Во-первых, несмотря на рабочую субботу, Институтская отменила торги межбанка 05 мая, предотвратив «транжирство» поступившей на счета экспортеров валюты в этот день на фоне невосполнения этих потерь из-за выходных дней в странах Запада.Во-вторых, дополнительно регулятор в два приема (в пятницу и в субботу) изъял с рынка изрядную порцию гривневой ликвидности, лиши спекулянтов , намеревавшихся было пролонгировать «бычий» тренд рынка безналичного доллара, гривневого «топлива».В целом, представляется, регулятор своими действиями пытается «загнать» курс безналичного доллара в достаточно узкие рамки, с одной стороны ограничивая гривневый ресурс, с другой, удерживая курс «американца» от чрезмерного падения выкупами доллара с рынка по технологии Matching. Попутно НБУ решает стратегическую задачу перманентного пополнения своих резервов, необходимого в условиях туманных пока перспектив возобновления «отношений» с МВФ и грядущих астрономических выплат в рамках обслуживания внешнего долга.Наличный рынок предпочел свой маршрут, обозначив сдержанное подорожание в паре доллар-гривня, которое, представляется, в большей степени вызвано проблемами с клиентским «приносом», заставившими дилеров-2неформалов» приподнимать более значимые биды, вослед за которыми растут и офера.На ближайших торгах валютного межбанка очень вероятно вхождение рынка «зеленого» безнала в боковик и установления относительной стабильности из-за выросшего притока СКВ из-за рубежа, характерного для вторника.10 мая существует возможность у нашего регулятора снова пополнить свои «закрома» на фоне попытки коррекции «американца» на межбанке в условиях отложенного за 09 мая предложения, оказавшего психологическое давление на курс доллара и ставшее реальностью 11-го.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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