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Брокер (иностранный) для
посредничества в покупке ЦБ NYSE, N

Брокер (иностранный) для посредничества в покупке ЦБ NYSE, N
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:09

Брокер (иностранный) для посредничества в покупке ЦБ NYSE, N

Добрый день, уважаемые форумчане.

Тема далеко не новая, но она "заиграла" новыми красками после того, как правительство и несколько авторитетных рейтинговых агентств озвучило плановые показатели по курсу UAH/USD на следующие года.

Суть кратко: хочется "застраховать" свои доходы, выйдя на рынок США, купив и положив в портфель акции нескольких компаний. Желания заниматься intraday нет, есть желание вложить средства в "голубые корешки" с регистрацией в депозитарии на моё имя. Рассматривается как вариант долгосрочной инвестиции с периодическим обновлением портфеля в среднесрочных перспективах (3-12 мес.) если будет необходимость "пошуршать" бумагами, продав часть, и заменив на другие.

Перечитал уйму материала на этот счет, но вопрос остался открытым: кто сталкивался, кто УЖЕ является инвестором, какие "подводные" камни есть? Что там насчет необходимости регистрации, как инвестора на территории США и платы какой-то космической суммы (50к или что-то около того).

Что хочется иметь в итоге (в идеале): счет у брокера, доступ к торгам на NYSE, NASDAQ в любое время, ЦБ на счету в портфеле на имя держателя (моё) с регистрацией в депозитарии США, возможность закрыть "позицию" в любой момент выйдя на рынок, и открыв заявку на продажу бумаг.

Буду признателен за конкретные советы, за комментарии с "за" и "против" такого вида инвестирования, за советы по брокерам и вариантам наиболее "безболезненного" перечисления средств за границу для открытия счета.
mahorich
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:18

тоже интересуюсь этим вопрос. несколько месяцев назад изучал одного укр брокера который предлагал данную услугу. они сотрудничают с каким то мальтийским брокером, который меня сильно настораживает. при анализе сайта этого брокера, отображается что 60% посетителей заходит из России, процентов 20 из Украины... то есть брокер специально для СНГ. Сейчас оформляю документы для АРТ капитала. у них все выглядит реальнее и надежнее. но полностью еще не уверен в надежности их схемы. знаю что сотрудничают они с довольно неплохой американской компанией. планирую купить 1 акцию эппла и проверить как все работает. по идее, выписку из депозитраия они предоставляют.
Jamal
 
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