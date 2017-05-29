Брокер (иностранный) для посредничества в покупке ЦБ NYSE, N

Додано: Пон 07 тра, 2018 17:09

Добрый день, уважаемые форумчане.



Тема далеко не новая, но она "заиграла" новыми красками после того, как правительство и несколько авторитетных рейтинговых агентств озвучило плановые показатели по курсу UAH/USD на следующие года.



Суть кратко: хочется "застраховать" свои доходы, выйдя на рынок США, купив и положив в портфель акции нескольких компаний . Желания заниматься intraday нет, есть желание вложить средства в "голубые корешки" с регистрацией в депозитарии на моё имя. Рассматривается как вариант долгосрочной инвестиции с периодическим обновлением портфеля в среднесрочных перспективах (3-12 мес.) если будет необходимость "пошуршать" бумагами, продав часть, и заменив на другие.



Перечитал уйму материала на этот счет, но вопрос остался открытым: кто сталкивался, кто УЖЕ является инвестором, какие "подводные" камни есть? Что там насчет необходимости регистрации, как инвестора на территории США и платы какой-то космической суммы (50к или что-то около того).



Что хочется иметь в итоге (в идеале): счет у брокера, доступ к торгам на NYSE, NASDAQ в любое время, ЦБ на счету в портфеле на имя держателя (моё) с регистрацией в депозитарии США, возможность закрыть "позицию" в любой момент выйдя на рынок, и открыв заявку на продажу бумаг.



Буду признателен за конкретные советы, за комментарии с "за" и "против" такого вида инвестирования, за советы по брокерам и вариантам наиболее "безболезненного" перечисления средств за границу для открытия счета.