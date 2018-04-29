При оформленні субсидій українцям потрібно буде декларувати доходи всіх членів сім'ї (подружжя та неповнолітніх дітей).
Дивися повний текст Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів сім'ї.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:18
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів сім'ї.
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:19
ур**, что тут сказать...если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания..
PS Народ бежит кормовая база барыги сокращается вот и придумывают как побольше ободрать с остатков населения... а после выборов если шайка останется у кормушки ждем повышения коммуналки еще в два раза...
Додано: Вів 08 тра, 2018 09:35
Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів
Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:37
Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.
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