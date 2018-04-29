Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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finfen написав:Наскільки я знаю, то субсидія призначається по кількості саме зареєстрованих осіб.
У зв'язку із великою к-тю сімей із заробітчанами, можна було оформляти субсидію на "фактично проживаючих"
Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, прописані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виходячи з кількості фактично проживаючих осіб із числа зареєстрованих мешканців житла. У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо). http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/33.html
Так що все правильно. Наші співгромадяни на всіх суспільних рівнях настроєні щось витягти з держави, що призводить зокрема до зростання к-ті матерів-одиначок у 22 рази. Якби, наприклад, за нетрадиційну орієнтацію давали скидку на комуналку, то в стислі терміни відбувся би камінг-аут більшості жителів.
А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).
Так где ж его взять, если кучу лет не общаешься, еще и тот человек бухает и не работает. Да и даже если справка с работы, при этом живет и работает в том же городе, но в другом месте, что она докажет? Это уже возвращение той до боли знакомой системы, которая существовала до 1 мая 2015-го года под названием "принеси то, не знаю что" и справку на справку, что существует такая справка. Но тогда тарифы были другие...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 тра, 2018 10:52, всього редагувалось 2 разів.
На днях мой студент сдавал экзамены в зарубежном вузе...на одном из экзаменов преподаватель накосячил с одним из заданий, что выяснилось во время экзамена, оттянув соответственно время у студентов, пытающихся справиться с этим заданием и повлияло в целом на результат. Так вот студенты после экзамена написали жалобу на действия этого преподователя..и только русские и украинские студенты были против написания такой жалобы, высказавшись, что "только сделаем себе хуже". Я это к тому, что правительство наше оказалось немощное и не способное создать условия для роста экономики и роста благосостояния людей и тупо решило создать такие условия, при которых люди сами себя сжирают не поднимая голову вверх. У нас то без вариантов "студент" виноват
А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).
Так где ж его взять, если кучу лет не общаешься, еще и тот человек бухает и не работает.
И зачем с таким человеком держать зарегистрированный брак кучу лет? Чтоб теоретический вопрос на форуме написать?
Я так понял что это коснется тех мужей которые прописаны отдельно от жены которая получает субсидию , если реально муж живет с женой , а там где прописан он в официально . на бумагах для субсидии записан как не проживает и его доход не учитывают в расчет субсидии где он прописан . Если муж фигурирует в документах на субсидию где он прописан то данная норма постановы его не касается .
hxbbgaf Це Ви теоретично? Чи дійсно у 33 роки маєте таку проблему?
makishin60 написав:Я так понял что это коснется тех мужей которые прописаны отдельно от жены которая получает субсидию
Так і є. Рева власна наводив приклад, чоловік прописаний у мами. Мама доводить, що він по факту не живе і отримує субсидіон, дружина також на субсидії. Взагалі з субсидіями забагато допустили на початку, тепер попробуй відіграй.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 08 тра, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.