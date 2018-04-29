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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:40

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  finfen написав:Наскільки я знаю, то субсидія призначається по кількості саме зареєстрованих осіб.


У зв'язку із великою к-тю сімей із заробітчанами, можна було оформляти субсидію на "фактично проживаючих"
Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, прописані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виходячи з кількості фактично проживаючих осіб із числа зареєстрованих мешканців житла.
У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо). http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/33.html


Так що все правильно. Наші співгромадяни на всіх суспільних рівнях настроєні щось витягти з держави, що призводить зокрема до зростання к-ті матерів-одиначок у 22 рази. Якби, наприклад, за нетрадиційну орієнтацію давали скидку на комуналку, то в стислі терміни відбувся би камінг-аут більшості жителів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:43

А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).


Так где ж его взять, если кучу лет не общаешься, еще и тот человек бухает и не работает. Да и даже если справка с работы, при этом живет и работает в том же городе, но в другом месте, что она докажет?
Это уже возвращение той до боли знакомой системы, которая существовала до 1 мая 2015-го года под названием "принеси то, не знаю что" и справку на справку, что существует такая справка. Но тогда тарифы были другие...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 08 тра, 2018 10:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:48

На днях мой студент сдавал экзамены в зарубежном вузе...на одном из экзаменов преподаватель накосячил с одним из заданий, что выяснилось во время экзамена, оттянув соответственно время у студентов, пытающихся справиться с этим заданием и повлияло в целом на результат. Так вот студенты после экзамена написали жалобу на действия этого преподователя..и только русские и украинские студенты были против написания такой жалобы, высказавшись, что "только сделаем себе хуже". Я это к тому, что правительство наше оказалось немощное и не способное создать условия для роста экономики и роста благосостояния людей и тупо решило создать такие условия, при которых люди сами себя сжирают не поднимая голову вверх. У нас то без вариантов "студент" виноват
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:50

  hxbbgaf написав:
А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).


Так где ж его взять, если кучу лет не общаешься, еще и тот человек бухает и не работает.

И зачем с таким человеком держать зарегистрированный брак кучу лет? Чтоб теоретический вопрос на форуме написать?
komp
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:52

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  hxbbgaf написав:еще и тот человек бухает и не работает


Чеки на алкоголь, заяви свідків і т.д.
Якщо людина хоче отримувати допомогу, то логічно, що повинна піднапружитись, щоб довести необхідність останньої.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 08 тра, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:54

  komp написав:И зачем с таким человеком держать зарегистрированный брак кучу лет? Чтоб теоретический вопрос на форуме написать?

При чем тут брак. Если это дочка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:57

Я так понял что это коснется тех мужей которые прописаны отдельно от жены которая получает субсидию , если реально муж живет с женой , а там где прописан он в официально . на бумагах для субсидии записан как не проживает и его доход не учитывают в расчет субсидии где он прописан . Если муж фигурирует в документах на субсидию где он прописан то данная норма постановы его не касается .
makishin60
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:57

hxbbgaf Це Ви теоретично? Чи дійсно у 33 роки маєте таку проблему?

  makishin60 написав:Я так понял что это коснется тех мужей которые прописаны отдельно от жены которая получает субсидию


Так і є. Рева власна наводив приклад, чоловік прописаний у мами. Мама доводить, що він по факту не живе і отримує субсидіон, дружина також на субсидії.
Взагалі з субсидіями забагато допустили на початку, тепер попробуй відіграй.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 08 тра, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:59

Re: субсидії

  Faceless написав:о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально.

Откуда доходы у несовершеннолетних? и их хватает даже на коммуналку...
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:04

sal
Наймолодшому українському мільйонеру – 7 років, – фіскальна служба https://24tv.ua/naymolodshomu_ukrayinsk ... ba_n963750


Наприклад, в мене неповнолітній син отримував 4 види щорічних виплат отриманих за конкурсами, всі щоправда невеликі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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