|
|
|
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:08
Faceless написав:
Реально факт такой: у неких супругов, доходы которых вместе не позволяют рассчитывать на субсидию, есть два объекта недвижимости, в одном из которых могут проживать некие родственники. Нехитрым путем, до этого, супруги получали субсидию (хотя по сути права не нее не имеют). Теперь не смогут.
Почему не смогут ? Если проживают родственники -то родственники могут оформить субсидию на себя, при этом хозяева даже налог не обязаны платить, так как это обычно не аренда, а родственное проживание и такое по закону возможно.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|42
|2845
|
|
|133
|11106
|
Пон 07 тра, 2018 10:56
otg
|
|2
|116
|
|