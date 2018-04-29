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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:08

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Faceless написав:Реально факт такой: у неких супругов, доходы которых вместе не позволяют рассчитывать на субсидию, есть два объекта недвижимости, в одном из которых могут проживать некие родственники. Нехитрым путем, до этого, супруги получали субсидию (хотя по сути права не нее не имеют). Теперь не смогут.

Почему не смогут ? Если проживают родственники -то родственники могут оформить субсидию на себя, при этом хозяева даже налог не обязаны платить, так как это обычно не аренда, а родственное проживание и такое по закону возможно.
kalinavalera1
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