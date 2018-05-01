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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:43

  Shram написав:
  SMOKE написав:Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке.


А где посмотреть на мировую цену на газ?
Просто в США одна цена, в Европе другая, в Японии третья.
Что конкретно вы имеете ввиду?

Нужно сложить, а ещё лучше - перемножить, эти 3 цифры. И получится "мировая-украинская-справедливая-рыночная" цена на газ :)
Всё IMHO
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