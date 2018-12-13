Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Нед 30 гру, 2018 22:00

tamarabridko написав: Faceless Причем здесь семья вообще? Субсидия должна выдаваться на "домогосподарство", а не на семью, тогда не будет никакой путаницы. Получается, что одни и те же доходы учитываются дважды, и это снижает размер субсидии, а то и вовсе не позволяет ее получить. Причем здесь семья вообще? Субсидия должна выдаваться на "домогосподарство", а не на семью, тогда не будет никакой путаницы. Получается, что одни и те же доходы учитываются дважды, и это снижает размер субсидии, а то и вовсе не позволяет ее получить.

Это как ? Если у человека 10 квартир - допустим, так он инвестирует - то на каждую квартиру получит субсидию, если официально не трудоустроен или имеет минимальную зарплату-пенсию?Мне кажется - что считать субсидию на семью - это верно. У мужа и жены общее имущество - пусть даже это 2 квартиры. По закону - если супруг взял кредит - то это долг обоих супругов, на сколько я в курсе. И при разводе - делят - общее имущество. Вывод- если семья владеет двумя квартирами - 55 м2 и 112 м2 - то на 2 человек это много. И такая семья не особо бедная. Конечно - если в семье 4 детей - то другое дело. Доход на сколько я понимаю - считается не дважды - его считают один раз и определяют на сколько обеспеченная эта семья. Допустим ,на 3 квартиры давать семье субсидию - с какой стати ?