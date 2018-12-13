Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
finfen написав:Наскільки я знаю, то субсидія призначається по кількості саме зареєстрованих осіб.
У зв'язку із великою к-тю сімей із заробітчанами, можна було оформляти субсидію на "фактично проживаючих"
Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, прописані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виходячи з кількості фактично проживаючих осіб із числа зареєстрованих мешканців житла. У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо). http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/33.html
Все-таки, хто зараз займається субсидіями і у кого подібна ситуація, субсидія оформлюється на зареєстрованих, чи на фактично проживаючих. Якщо все вирішуватиметься через прохання до комісії, то, це ж лотерея, чи ні? А найголовніше, довідку з місця роботи в Чехії треба брати для комісії? Ще може ж тоді якою мовою ця довідка має бути: англійською, чеською, українською? Хто-що скаже по цій темі?
Faceless Причем здесь семья вообще? Субсидия должна выдаваться на "домогосподарство", а не на семью, тогда не будет никакой путаницы. Получается, что одни и те же доходы учитываются дважды, и это снижает размер субсидии, а то и вовсе не позволяет ее получить.
tamarabridko написав:Faceless Причем здесь семья вообще? Субсидия должна выдаваться на "домогосподарство", а не на семью, тогда не будет никакой путаницы. Получается, что одни и те же доходы учитываются дважды, и это снижает размер субсидии, а то и вовсе не позволяет ее получить.
Это как ? Если у человека 10 квартир - допустим, так он инвестирует - то на каждую квартиру получит субсидию, если официально не трудоустроен или имеет минимальную зарплату-пенсию? Мне кажется - что считать субсидию на семью - это верно. У мужа и жены общее имущество - пусть даже это 2 квартиры. По закону - если супруг взял кредит - то это долг обоих супругов, на сколько я в курсе. И при разводе - делят - общее имущество. Вывод- если семья владеет двумя квартирами - 55 м2 и 112 м2 - то на 2 человек это много. И такая семья не особо бедная. Конечно - если в семье 4 детей - то другое дело. Доход на сколько я понимаю - считается не дважды - его считают один раз и определяют на сколько обеспеченная эта семья. Допустим ,на 3 квартиры давать семье субсидию - с какой стати ?
Faceless написав:Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...
могу и объяснить.. во второй квартире как правило могут жить старики пенсы или подросшие детишки но доход то жены и там будет учитываться... не все наворовали на десятки квартир и теперь их сдают.
Старики родители - не обязательно члены семьи своих взрослых детей. Это на ваше усмотрение. Хотя если счета у вас общие - то вы одна семья, а если счета у вас раздельные на коммуналку - то вы разные семьи. Если ваши старики родители живут отдельно от вас - то у вас две семьи родственников. Подросшие дети ? Сколько лет этим детям ? Если есть 18 - то такой взрослый "ребенок" может быть самостоятельной семьей - сам-один. Если детям нет 18 - то они - члены семьи родителей - они еще не самостоятельные.
Джон написав:если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания
В целом , про барыг, с вами согласен - но в данном случае - нет. Брак - гарантирует только имущественные права супругов - общее имущество, право на наследство , обязательства по алиментам, а также выплаты разных пособий - типа " по потере кормильца", субсидий и тп. И исполнение этих обязанностей гарантирует государство. Больше брак ничего гарантировать не может, если супруг " разлюбил" - то штамп не заставит его любить снова, и в постель супружескую штамп насильно никого не уложит. И наоборот - отсутствие штампа не уничтожит чувства - если они есть. Только общее имущество и экономические, финансовые обязанности дает брак в реальности, что вполне разумно и правильно. Так почему нужно считать имущество супругов раздельным вдруг ? Они поженились - что бы имущество стало общим.