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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 08 тра, 2018 12:11 Итоги: Прогнозы 08.05.18



Приток спекулятивного капитала на развивающиеся рынки, который принес странам от России до Бразилии $262 млрд. за последние 4 года, развернулся вспять.

На фоне ужесточения политики ФРС и повышения доходностей на рынке госдолга США глобальные фонды вторую неделю подряд избавляются от облигаций EM, сворачивая инвестиции с рекордной за 1,5 года скоростью, сообщает в обзоре Bank of America Merrill Lynch: на минувшей неделе отток составил $1,2 млрд.



По данным EPFR, из долговых обязательств развивающихся стран инвесторы вывели более миллиарда долларов с 26 апреля по 2 мая, а отток стал максимальным за 11 недель.



Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на облигации развивающихся рынков, - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - зафиксировал отток клиентских денег на 354 млн долларов с 20 апреля.



С начала февраля фонд, для которого российский госдолг входит в топ-3 вложений, был вынужден вернуть инвесторам $2,135 млрд. Это 16% от активов фонда и крупнейший отток за всю его историю, следует из данных etf.com.



]В Аргентине отток капитала обернулся полноценным валютным кризисом: песо обесценился на 11% за две недели и почти на четверть с начала года. Инфляция ускорилась до 25%, а аргентинский центробанк за 10 дней трижды поднимал ключевую ставку, увеличив ее с 27,25% до 40% годовых.



До нового исторического минимума к доллару упала турецкая лира (4,223 за доллар). Доходность десятилетних евробондов Турции за неделю подскочила на 43 б.п., Аргентины - на 24 б.п., Бразилии - на 15 б.п., ЮАР - на 17 б.п., Мексики - на 16 б.п., Индонезии - на 12 б.п. Российские бумаги посыпались следом: доходность долларовых облигаций Russia`42 и Russia`47 взлетела на 20 и 24 б.п. соответственно.



Индекс валют EM упал за неделю на 1,8% а с пиковых уровней в конце января падение составило 6%.



В результате возникает риск эффекта домино, предупреждают аналитики JPMorgan: сейчас средства выводят в основном хедж-фонды, но по мере того, как инвестиции становятся убыточными, к ним могут присоединиться и фонды реальных денег.



Скачок курса доллара на мировом рынке ломает механизмы carry-trade, которые обеспечивали благополучие развивающихся стран в последние годы: с конца января индекс валют EM падал каждую неделю за исключением трех.



Распродажа последних двух недель сожгла всю прибыль, которую фонды получили на развивающихся рынках за период с ноября по март, а операции carry-trade стали убыточными по 23 из 24 валют EM, подсчитали в JPM.



Проблема в том, что большинство инвесторов вкладываются в локальные бумаги развивающихся стран без хеджирования - нерезиденты не страхуются от валютных рисков и становятся фактически заложниками курсов.



Интерес инвесторов падает по мере того, как укрепляется доллар и растет доходность американского госдолга, а статистика, свидетельствующая об ускорении американской экономики, повышает шансы на дальнейшее ужесточение политики ФРС.



Теперь инвесторы могут переложиться в менее рискованные американские бумаги и все же получить доходность: в результате процентная разница, на которой строились стратегии carry-trade сжимается, а золотая эра для валют развивающихся стран подходит к концу.



За последние полвека каждый цикл повышения процентных ставок в США приводил к масштабным финансовым кризисам, в том числе на emerging markets.



После того как в 1979-м тогдашний глава Федрезерва поднял ставку с 10% до 20%, дефолт, спустя 3-4 года объявили почти все латиноамериканские страны, в середине 1980х к ним присоединились Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша.



Цикл повышения 1994-96 гг закончился обвалом азиатских валют и дефолтом России, цикл 2004-06 гг - ипотечным кризисом в США и обвалом рынков в 2008-м.



Эффект от нынешнего ужесточения мировой денежной политики может превзойти предыдущие несколько циклов повышений. Долларовые процентные ставки оставались практически на нулевом уровне на протяжении семи лет, с 2008 до конца 2015 года.



На вторничной сессии валютного межбанка Украины регулятор и нерезиденты своими покупками СКВ помогли доллару «сохранить лицо», предотвратив ненужный обвал курса «американца».



Справедливости ради стоит все-таки указать на определенную «рукотворность» грозившего доллару обвала – гривнедефицит стал в комплекте с выросшим приходом части экспортной выручки из-за рубежа основным источником пролонгации стартовавшей накануне очередной ревальвации гривни.



Повторим прежнюю сентенцию о том, что регулятор «кнутом и пряником» 9ужесточением монетарной политики и гривневыми интервенциями в рамках технологии Matching) старается загнать курс безналичного доллара в определенные диапазон, конкретика которого, полагаю, должна скоро обозначиться более четко.



Наличный рынок, разочаровавшись в росте, начал за исключением Запорожья, аккуратное снижение действующих цен. Не без участия очевидного отката средневзвешенного курса безналичного «американца» на межбанке в пределах 6,5-7,0 коп.



На торгах межбанка 10-го рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда, радикальность которого к пятнице должна немного снизиться, намекая на вероятное стремление рынка доллара в непродолжительную полосу относительной стабильности с новой недели.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Инвесторы массово бегут из долгов развивающихся стран.Приток спекулятивного капитала на развивающиеся рынки, который принес странам от России до Бразилии $262 млрд. за последние 4 года, развернулся вспять.На фоне ужесточения политики ФРС и повышения доходностей на рынке госдолга США глобальные фонды вторую неделю подряд избавляются от облигаций EM, сворачивая инвестиции с рекордной за 1,5 года скоростью, сообщает в обзоре Bank of America Merrill Lynch: на минувшей неделе отток составил $1,2 млрд.По данным EPFR, из долговых обязательств развивающихся стран инвесторы вывели более миллиарда долларов с 26 апреля по 2 мая, а отток стал максимальным за 11 недель.Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированный на облигации развивающихся рынков, - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - зафиксировал отток клиентских денег на 354 млн долларов с 20 апреля.С начала февраля фонд, для которого российский госдолг входит в топ-3 вложений, был вынужден вернуть инвесторам $2,135 млрд. Это 16% от активов фонда и крупнейший отток за всю его историю, следует из данных etf.com.]В Аргентине отток капитала обернулся полноценным валютным кризисом: песо обесценился на 11% за две недели и почти на четверть с начала года. Инфляция ускорилась до 25%, а аргентинский центробанк за 10 дней трижды поднимал ключевую ставку, увеличив ее с 27,25% до 40% годовых.До нового исторического минимума к доллару упала турецкая лира (4,223 за доллар). Доходность десятилетних евробондов Турции за неделю подскочила на 43 б.п., Аргентины - на 24 б.п., Бразилии - на 15 б.п., ЮАР - на 17 б.п., Мексики - на 16 б.п., Индонезии - на 12 б.п. Российские бумаги посыпались следом: доходность долларовых облигаций Russia`42 и Russia`47 взлетела на 20 и 24 б.п. соответственно.Индекс валют EM упал за неделю на 1,8% а с пиковых уровней в конце января падение составило 6%.В результате возникает риск эффекта домино, предупреждают аналитики JPMorgan: сейчас средства выводят в основном хедж-фонды, но по мере того, как инвестиции становятся убыточными, к ним могут присоединиться и фонды реальных денег.Скачок курса доллара на мировом рынке ломает механизмы carry-trade, которые обеспечивали благополучие развивающихся стран в последние годы: с конца января индекс валют EM падал каждую неделю за исключением трех.Распродажа последних двух недель сожгла всю прибыль, которую фонды получили на развивающихся рынках за период с ноября по март, а операции carry-trade стали убыточными по 23 из 24 валют EM, подсчитали в JPM.Проблема в том, что большинство инвесторов вкладываются в локальные бумаги развивающихся стран без хеджирования - нерезиденты не страхуются от валютных рисков и становятся фактически заложниками курсов.Интерес инвесторов падает по мере того, как укрепляется доллар и растет доходность американского госдолга, а статистика, свидетельствующая об ускорении американской экономики, повышает шансы на дальнейшее ужесточение политики ФРС.Теперь инвесторы могут переложиться в менее рискованные американские бумаги и все же получить доходность: в результате процентная разница, на которой строились стратегии carry-trade сжимается, а золотая эра для валют развивающихся стран подходит к концу.За последние полвека каждый цикл повышения процентных ставок в США приводил к масштабным финансовым кризисам, в том числе на emerging markets.После того как в 1979-м тогдашний глава Федрезерва поднял ставку с 10% до 20%, дефолт, спустя 3-4 года объявили почти все латиноамериканские страны, в середине 1980х к ним присоединились Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР и Польша.Цикл повышения 1994-96 гг закончился обвалом азиатских валют и дефолтом России, цикл 2004-06 гг - ипотечным кризисом в США и обвалом рынков в 2008-м.Эффект от нынешнего ужесточения мировой денежной политики может превзойти предыдущие несколько циклов повышений. Долларовые процентные ставки оставались практически на нулевом уровне на протяжении семи лет, с 2008 до конца 2015 года.На вторничной сессии валютного межбанка Украины регулятор и нерезиденты своими покупками СКВ помогли доллару «сохранить лицо», предотвратив ненужный обвал курса «американца».Справедливости ради стоит все-таки указать на определенную «рукотворность» грозившего доллару обвала – гривнедефицит стал в комплекте с выросшим приходом части экспортной выручки из-за рубежа основным источником пролонгации стартовавшей накануне очередной ревальвации гривни.Повторим прежнюю сентенцию о том, что регулятор «кнутом и пряником» 9ужесточением монетарной политики и гривневыми интервенциями в рамках технологии Matching) старается загнать курс безналичного доллара в определенные диапазон, конкретика которого, полагаю, должна скоро обозначиться более четко.Наличный рынок, разочаровавшись в росте, начал за исключением Запорожья, аккуратное снижение действующих цен. Не без участия очевидного отката средневзвешенного курса безналичного «американца» на межбанке в пределах 6,5-7,0 коп.На торгах межбанка 10-го рискнем предположить сохранение текущего «медвежьего» тренда, радикальность которого к пятнице должна немного снизиться, намекая на вероятное стремление рынка доллара в непродолжительную полосу относительной стабильности с новой недели.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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