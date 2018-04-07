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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:12

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Пропонуємо до обговорення:
Все простіше, ніж здається
Навіщо українцю рахунок у польському банку? Він може стати в нагоді, якщо ви їдете до Польщі або інших країн ЄС на відпочинок, для розрахунків за товари чи послуги з місцевими або європейськими компаніями. Із впровадженням безвізу для багатьох це стає актуальним. Тим більше що для будь-якого громадянина України відкрити його не буде складно. Для цього не потрібні ані робоча віза, ані посвідка на проживання. Знадобиться лише закордонний паспорт й іноді, можливо, ідентифікаційний код. Я є клієнтом польських банків вже близько двох років і вирішив поділитися своїм досвідом. Думаю, він буде корисний тим, хто хоче відкрити тут рахунок або депозит, але не знає, як це зробити.

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D2
 
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