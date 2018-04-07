Вот этот наверно..
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PS Сам лично не открывал но если верить инфе то только паспорт и мгновенная карта..
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:57
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
Вот этот наверно..
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PS Сам лично не открывал но если верить инфе то только паспорт и мгновенная карта..
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:01
Джон
По ссылке написано, что банку нужен паспорт и ИПН. Вот как раз хотелось бы без ИПН.. Если такое возможно в каком-то польском банке. Заранее благодарен за информацию!
Додано: Нед 13 тра, 2018 16:48
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
А ну да ИПН хотят сорри.. кстати присоединяюсь к вопросу..
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:22
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
Вроде бы в PKO код не нужен.
Но бывают ситуации, когда в конкретном отделении персонал не в курсе: что нужно, а что не требуется? Так в одном и том же банке, но в разных отделениях, одному человеку открыли счет без PESEL, а другому отказали.
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