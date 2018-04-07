RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:57

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  aladin написав:какой польский банк откроет счет только по биометрическому загранпаспорту, т.е. БЕЗ pesel и польской прописки? Спасибо

Вот этот наверно..
https://polecam.getinbank.pl/lp/main/ro ... krainy_ua/
...
PS Сам лично не открывал но если верить инфе то только паспорт и мгновенная карта..
Джон
 
Повідомлень: 278
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:01

Джон
По ссылке написано, что банку нужен паспорт и ИПН. Вот как раз хотелось бы без ИПН.. Если такое возможно в каком-то польском банке. Заранее благодарен за информацию!
aladin
 
Повідомлень: 26
З нами з: 09.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:48

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

А ну да ИПН хотят сорри.. кстати присоединяюсь к вопросу..
Джон
 
Повідомлень: 278
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:22

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Вроде бы в PKO код не нужен.
https://www.pkobp.pl/pko-pol-s-kij-bank/ua/

Но бывают ситуации, когда в конкретном отделении персонал не в курсе: что нужно, а что не требуется? Так в одном и том же банке, но в разных отделениях, одному человеку открыли счет без PESEL, а другому отказали.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 95
З нами з: 26.02.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Побут чи не побут
D2 » Вів 01 тра, 2018 21:49
2 405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 тра, 2018 09:57
exolot9
Finance.ua: Іпотека чи оренда
D2 » Сер 25 кві, 2018 21:14
4 808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 17:32
zahar_
Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX
D2 » Суб 07 кві, 2018 19:34
0 607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 19:34
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.