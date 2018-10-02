Вот этот наверно..
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PS Сам лично не открывал но если верить инфе то только паспорт и мгновенная карта..
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:57
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
Вот этот наверно..
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PS Сам лично не открывал но если верить инфе то только паспорт и мгновенная карта..
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:01
Джон
По ссылке написано, что банку нужен паспорт и ИПН. Вот как раз хотелось бы без ИПН.. Если такое возможно в каком-то польском банке. Заранее благодарен за информацию!
Додано: Нед 13 тра, 2018 16:48
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
А ну да ИПН хотят сорри.. кстати присоединяюсь к вопросу..
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:22
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
Вроде бы в PKO код не нужен.
Но бывают ситуации, когда в конкретном отделении персонал не в курсе: что нужно, а что не требуется? Так в одном и том же банке, но в разных отделениях, одному человеку открыли счет без PESEL, а другому отказали.
Додано: Нед 05 сер, 2018 21:02
Детальная статья, вот только стало интересно, что будет делать налоговая, если снять средства в банкомате? Мало ли поляков приезжает, особенно в Киев. Они могут увидеть, допустим, только имя и фамилию владельца карты (и то не факт). И всех Степанов Гавриловых, которые живут на Украине, будут спрашивать: "А это не у вас карта польского банка, по которой вы месяц назад тут сняли наличные и не получили разрешение?".. Обыскивать еще будут вдобавок?
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:34
stepan_mos2 подскажите пожалуйста возможно ли открыть счет в польском банке украинцу онлайн без поездки в банк? (находясь на территории Украины)
Додано: Сер 12 гру, 2018 02:27
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
разве что вот этих спросить товарисчей
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:05
Эти товарисчи находятся на грани банкротства. И хоть в Польше фонд гарантирования распространяется и на текущие счета, но зачем оно надо?
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15
Во первых, на текущие счета распространяются фонды гарантирования во всех странах,
и во вторых, откуда инфа о грани банкротства идеи?
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