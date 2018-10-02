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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:57

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  aladin написав:какой польский банк откроет счет только по биометрическому загранпаспорту, т.е. БЕЗ pesel и польской прописки? Спасибо

Вот этот наверно..
https://polecam.getinbank.pl/lp/main/ro ... krainy_ua/
...
PS Сам лично не открывал но если верить инфе то только паспорт и мгновенная карта..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:01

Джон
По ссылке написано, что банку нужен паспорт и ИПН. Вот как раз хотелось бы без ИПН.. Если такое возможно в каком-то польском банке. Заранее благодарен за информацию!
aladin
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:48

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

А ну да ИПН хотят сорри.. кстати присоединяюсь к вопросу..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:22

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Вроде бы в PKO код не нужен.
https://www.pkobp.pl/pko-pol-s-kij-bank/ua/

Но бывают ситуации, когда в конкретном отделении персонал не в курсе: что нужно, а что не требуется? Так в одном и том же банке, но в разных отделениях, одному человеку открыли счет без PESEL, а другому отказали.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 сер, 2018 21:02

Детальная статья, вот только стало интересно, что будет делать налоговая, если снять средства в банкомате? Мало ли поляков приезжает, особенно в Киев. Они могут увидеть, допустим, только имя и фамилию владельца карты (и то не факт). И всех Степанов Гавриловых, которые живут на Украине, будут спрашивать: "А это не у вас карта польского банка, по которой вы месяц назад тут сняли наличные и не получили разрешение?".. Обыскивать еще будут вдобавок?
stepan_mos2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:34

stepan_mos2 подскажите пожалуйста возможно ли открыть счет в польском банке украинцу онлайн без поездки в банк? (находясь на территории Украины)
tehnomusic
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 02:27

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  tehnomusic написав:находясь на территории Украины
разве что вот этих спросить товарисчей https://www.ideabank.ua/uk/private-clients/cards/card-blanche-transfer/ хотя не уверен... да и смысл какой если не секрет?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:05

  Джон написав:
  tehnomusic написав:находясь на территории Украины
разве что вот этих спросить товарисчей https://www.ideabank.ua/uk/private-clients/cards/card-blanche-transfer/ хотя не уверен... да и смысл какой если не секрет?

Эти товарисчи находятся на грани банкротства. И хоть в Польше фонд гарантирования распространяется и на текущие счета, но зачем оно надо?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:15

  Gastarbaiter написав:
  Джон написав:
  tehnomusic написав:находясь на территории Украины
разве что вот этих спросить товарисчей https://www.ideabank.ua/uk/private-clients/cards/card-blanche-transfer/ хотя не уверен... да и смысл какой если не секрет?

Эти товарисчи находятся на грани банкротства. И хоть в Польше фонд гарантирования распространяется и на текущие счета, но зачем оно надо?

Во первых, на текущие счета распространяются фонды гарантирования во всех странах,
и во вторых, откуда инфа о грани банкротства идеи?
Stringer
 
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