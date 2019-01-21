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Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:54
aladin написав:
Уточните, пожалуйста, по состоянию на май 2018 - какой польский банк откроет счет только по биометрическому загранпаспорту, т.е. БЕЗ pesel и польской прописки? Спасибо
В колл-центре если попросить могут переключить на украинско-говорящего оператора Milennium
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:40
В Кракове буквально пару дней тому зашел в отделение mbank-а, спросил про конто не резиденту - песел хотят, и карту побуту.
PS Напишите если кто на своем опыте - где и в каком банке можно обойтись без всего этого только биометрией.
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Джон
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 03:11
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chieff
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:28
chieff написав:
https://polecam.getinbank.pl/lp/main/rorua_ua/?gnbaffid=next&affId=20052&epi=38020714901968&epi2=160383X8
я про него в курсе.. но вот поляки как бы от этого банка не в восторге..но опять c иной стороны - в принципе работает и есть фонд гарантування вкладів ихний ...
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Джон
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:35
Джон написав:
В Кракове буквально пару дней тому зашел в отделение mbank-а, спросил про конто не резиденту - песел хотят, и карту побуту.
PS Напишите если кто на своем опыте - где и в каком банке можно обойтись без всего этого только биометрией.
Я открывал в 2017 году в Миллениуме = загран + польский адрес. Жена там же открывала через месяц = тоже самое + укр.ИПН.
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