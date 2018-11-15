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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:47

  sell4well написав:Тоже открывал счет в польском банке, правда без приезда. Ничего кроме загранпаспорта и украинского идентификационного кода не нужно было. Правда если там (в Польше) не живешь, то нужно еще предоставить какой-то местный адрес для получения банковской карты, которую они не выдают сразу, а присылают по почте. И говорят, что в Украину такая карта может не прийти, поэтому я обращался к одной фирме, они открыли счет мне по доверенности, а потом получили карту и мне ее прислали в Киев.

В Миллениуме открыли? Или про какой польский банк идет речь?
GRooVal
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:31

Без адреса в Польше можно открыть счета:
* в уже упоминавшемся Getin Bank - карту дают сразу, неименную
* в Pekao, именную карту пришлют на указанный украинский адрес
* в ING вроде бы можно тоже дать украинский адрес, но я не проверял, с чужих слов

Во всех статьях которые встречал упускается один не очень приятный момент: в польских банках распространено брать плату на обслуживание счёта/карты. От неё можно избавиться совершив какие-то прописанные в договоре действия. Например пополнить счёт на 500-1000 злотых или потратить на торговых операциях 300 злотых, или сделать пять торговых операций или вышеперечисленные в какой-то комбинации. Самый либеральный тут Getin - достаточно одной торговой операции картой или BLIK. Всё просто когда ты живешь в Польше и регулярно пользуешься картой. Но если ты живешь вне Польши и используешь счёт как накопительный...
finuser299
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:22

  finuser299 написав:Во всех статьях которые встречал упускается один не очень приятный момент: в польских банках распространено брать плату на обслуживание счёта/карты. От неё можно избавиться совершив какие-то прописанные в договоре действия. Например пополнить счёт на 500-1000 злотых или потратить на торговых операциях 300 злотых, или сделать пять торговых операций или вышеперечисленные в какой-то комбинации. Самый либеральный тут Getin - достаточно одной торговой операции картой или BLIK. Всё просто когда ты живешь в Польше и регулярно пользуешься картой. Но если ты живешь вне Польши и используешь счёт как накопительный...

Целых 8 злотых в месяц гребут за карту. Аж 50 грн. Ужос-ужос
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:45

Gastarbaiter

600 грн. в год. В Украине за такие деньги обычно дают хотя бы голд карту с некими плюшками, а кое-где и платину с фаст-треком, лонжами и прочей богемщиной. В Польше же у тебя будет обычная дебетовая карта класса World/Classic, возможно ещё и с 4% комиссии за валютирование. За отдельные 5 злотых некоторые банки дадут тебе возможность снимать наличные в банкоматах за границей без комиссии. Но это не значит что сам курс будет хороший.

600 грн. мелочь если у тебя на гривнемов счету сотня другая тыщ гривен и тебе даже на текущий счет начисляется 9-12% годовых. Проценты с лихвой перекрывают "абонплату".

Не мелочь когда у тебя несколько десять тыщ злотых и по текущему счёту тебе начисляют 0%, а по сберегательному 0.8% что уже меньше того что ты заплатишь за год просто за то что у тебя есть модный польский счёт. А если ты хранишь деньги не в злотых, а скорей всего в евро, то годовой процент 0,01% даже от эквивалента 100К гривен составит жалкие смешные 100 гривен.

В Европе нельзя, как в Украине, зарабатывать на депозите. :mrgreen:
finuser299
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:54

Gastarbaiter

Вообще я всего лишь хотел добавить ту информацию которой никто не даёт и которую неопытный человек даже не станет искать, потому что не знает что надо искать.

Чтобы просто хранить деньги в Европе надо задуматься о достаточной сумме, выбрать банк с минимальной стоимостью владения или продумать алгоритм как избегать расходов на его содержание, например пополнять счёт регулярно или регулярно платить с него за что-то что и так оплачивается. Но тот же СВИФТ съест больше чем абонплата за счёт.

Счёт за пределами Украины это хорошо. Но надо точно представлять все расходы которые потянет его использование. Это в среднестатистическом украинском банке можно открыть счёт и закинув туда денег не задумываться ни очём и не вспоминать долго. В европейских банках так не получится: деньги будут потихоньку таять. Тогда уж выгодней по старинке купить наличной валюты и складивароть в банки стеклянные.
finuser299
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