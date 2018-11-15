Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Додано: Сер 21 сер, 2019 15:45

600 грн. в год. В Украине за такие деньги обычно дают хотя бы голд карту с некими плюшками, а кое-где и платину с фаст-треком, лонжами и прочей богемщиной. В Польше же у тебя будет обычная дебетовая карта класса World/Classic, возможно ещё и с 4% комиссии за валютирование. За отдельные 5 злотых некоторые банки дадут тебе возможность снимать наличные в банкоматах за границей без комиссии. Но это не значит что сам курс будет хороший.600 грн. мелочь если у тебя на гривнемов счету сотня другая тыщ гривен и тебе даже на текущий счет начисляется 9-12% годовых. Проценты с лихвой перекрывают "абонплату".Не мелочь когда у тебя несколько десять тыщ злотых и по текущему счёту тебе начисляют 0%, а по сберегательному 0.8% что уже меньше того что ты заплатишь за год просто за то что у тебя есть модный польский счёт. А если ты хранишь деньги не в злотых, ав евро, то годовой процент 0,01% даже от эквивалента 100К гривен составит жалкие смешные 100 гривен.В Европе нельзя, как в Украине, зарабатывать на депозите.