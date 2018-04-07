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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 02 вер, 2019 17:23
Добрый вечер. А не знает никто,возможно ли обналичить в каком-то банке американский чек,гражданину Украины? Может кто сталкивался...
Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:58
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:47
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
Хе-хе. А курс какой? Подсказка: он на главной странтце внизу, с отметкой что это курс для переводов из Польши.
С таким курсом и комиссий не надо.
В общем то я считаю что счёт в Гетин это лучший вариант для человека который не имеет постоянного дохода в Польше. За исключением упомянутого случая "до 26 лет" так как многие банки предлагают бесплатный счёт для молодежи и тут уже надо смотреть на другие параметры. Но вот бесплатные переводы ... увы, но с таким курсом это развод лохов.
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:17
А кто в курсе при открытии текущего или депо на крупную сумму, ну скажем 50000 евро поляки задают вопросы по происхождению денег?
Додано: Вів 04 лют, 2020 07:55
ozz77
Не открывал, но читал рассказы в темах про открытие счета что примерно от 10000 евро начинаются вопросы о происхождении средств. 50000zł это 11000€. Обычно хватает бумажки что деньги были сняты со своего счета в банке страны происхождения (та история была про россиян поехавших в Словакию).
У них там тоже есть свой закон про финмон, можно поискать если интересуют точные цифры.
Mind the gap.
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:35
Польша - NestBank
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:48
Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.
Но банк открывает счета только тем кто имеет какой-то документ дающий право пребывания в Польше за рамками безвиза: зезволеня, карта побыту, виза и т.п. Причем им ещё и адрес нужен польский, тоесть скорей всего и PESEL, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.
Mind the gap.
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