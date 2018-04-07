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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:23

Добрый вечер. А не знает никто,возможно ли обналичить в каком-то банке американский чек,гражданину Украины? Может кто сталкивался...
777st_elena
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:58

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  finuser299 написав:или продумать алгоритм как избегать расходов на его содержание,
не депо закинуть не пробовали? ) проценты отстой но все же тебе что то платят а не ты..
  Julka написав:Можна пересилати гроші без комісії на Україну.
а наоборот? Какие документы хотели при открытие?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:47

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  Julka написав:Можна пересилати гроші без комісії на Україну.

Хе-хе. А курс какой? Подсказка: он на главной странтце внизу, с отметкой что это курс для переводов из Польши.

С таким курсом и комиссий не надо.

В общем то я считаю что счёт в Гетин это лучший вариант для человека который не имеет постоянного дохода в Польше. За исключением упомянутого случая "до 26 лет" так как многие банки предлагают бесплатный счёт для молодежи и тут уже надо смотреть на другие параметры. Но вот бесплатные переводы ... увы, но с таким курсом это развод лохов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:17

А кто в курсе при открытии текущего или депо на крупную сумму, ну скажем 50000 евро поляки задают вопросы по происхождению денег?
ozz77
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 07:55

ozz77
Не открывал, но читал рассказы в темах про открытие счета что примерно от 10000 евро начинаются вопросы о происхождении средств. 50000zł это 11000€. Обычно хватает бумажки что деньги были сняты со своего счета в банке страны происхождения (та история была про россиян поехавших в Словакию).

У них там тоже есть свой закон про финмон, можно поискать если интересуют точные цифры.
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Gastarbaiter написав:п. 2 автоматически снимает проблему отсутствия операций по карте.

Да, очевидно. Но вопрос был "зачем счёт человеку для которого 600 гривен деньги", вот и это и был ответ зачем. :wink:

В общем я не имею намерения кого-то предупреждать или что-то доказывать. Я в общем-то как раз и хотел предупредить что
  Gastarbaiter написав:явно суммы должны быть не 10-20 тыс. грн.

Хотя вне Польши (в Словакии) вроде есть варианты бесплатных счетов в евро, но лично не проверял, а отзывы разные.


Польша - NestBank
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:48

  change_pm написав:Польша - NestBank

Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.

Но банк открывает счета только тем кто имеет какой-то документ дающий право пребывания в Польше за рамками безвиза: зезволеня, карта побыту, виза и т.п. Причем им ещё и адрес нужен польский, тоесть скорей всего и PESEL, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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