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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:23

Добрый вечер. А не знает никто,возможно ли обналичить в каком-то банке американский чек,гражданину Украины? Может кто сталкивался...
777st_elena
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:58

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  finuser299 написав:или продумать алгоритм как избегать расходов на его содержание,
не депо закинуть не пробовали? ) проценты отстой но все же тебе что то платят а не ты..
  Julka написав:Можна пересилати гроші без комісії на Україну.
а наоборот? Какие документы хотели при открытие?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:47

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  Julka написав:Можна пересилати гроші без комісії на Україну.

Хе-хе. А курс какой? Подсказка: он на главной странтце внизу, с отметкой что это курс для переводов из Польши.

С таким курсом и комиссий не надо.

В общем то я считаю что счёт в Гетин это лучший вариант для человека который не имеет постоянного дохода в Польше. За исключением упомянутого случая "до 26 лет" так как многие банки предлагают бесплатный счёт для молодежи и тут уже надо смотреть на другие параметры. Но вот бесплатные переводы ... увы, но с таким курсом это развод лохов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:17

А кто в курсе при открытии текущего или депо на крупную сумму, ну скажем 50000 евро поляки задают вопросы по происхождению денег?
ozz77
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 07:55

ozz77
Не открывал, но читал рассказы в темах про открытие счета что примерно от 10000 евро начинаются вопросы о происхождении средств. 50000zł это 11000€. Обычно хватает бумажки что деньги были сняты со своего счета в банке страны происхождения (та история была про россиян поехавших в Словакию).

У них там тоже есть свой закон про финмон, можно поискать если интересуют точные цифры.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:35

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Gastarbaiter написав:п. 2 автоматически снимает проблему отсутствия операций по карте.

Да, очевидно. Но вопрос был "зачем счёт человеку для которого 600 гривен деньги", вот и это и был ответ зачем. :wink:

В общем я не имею намерения кого-то предупреждать или что-то доказывать. Я в общем-то как раз и хотел предупредить что
  Gastarbaiter написав:явно суммы должны быть не 10-20 тыс. грн.

Хотя вне Польши (в Словакии) вроде есть варианты бесплатных счетов в евро, но лично не проверял, а отзывы разные.


Польша - NestBank
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:48

  change_pm написав:Польша - NestBank

Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.

Но банк открывает счета только тем кто имеет какой-то документ дающий право пребывания в Польше за рамками безвиза: зезволеня, карта побыту, виза и т.п. Причем им ещё и адрес нужен польский, тоесть скорей всего и PESEL, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.

По поводу адреса возможно писал, но можно и повторить. Польские банки предпочитают высылать карту на домашний адрес, а не выдавать на руки как у нас. Естественно адрес должен быть польский, в Украину шлют единицы. Некоторые банки могут выдать мгновенную неименную карту или у них есть виртуальные карты. Ну или можно вообще не открывать карту открыв только счет если карта не нужна.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:Польша - NestBank

Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.

Но банк открывает счета только тем кто имеет какой-то документ дающий право пребывания в Польше за рамками безвиза: зезволеня, карта побыту, виза и т.п. Причем им ещё и адрес нужен польский, тоесть скорей всего и PESEL, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.

По поводу адреса возможно писал, но можно и повторить. Польские банки предпочитают высылать карту на домашний адрес, а не выдавать на руки как у нас. Естественно адрес должен быть польский, в Украину шлют единицы. Некоторые банки могут выдать мгновенную неименную карту или у них есть виртуальные карты. Ну или можно вообще не открывать карту открыв только счет если карта не нужна.


Отмеченное - обязательно, мне так кажется. Ну, у меня было по крайней мере.
Зато с ПЕСЕЛом укр.налоговая никогда не узнает, что у вас есть там счет и сколько там денег.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:58

change_pm

для человека который перебрался в Польшу на ВНЖ/ПМЖ ну или хотя бы имеет разрешение на работу на год вопрос "як відкрити рахунок" вообще не стоит. Он для польского банка, при наличии заранее полученного PESEL, такой же клиент как любой коренной поляк.

Тоесть он просто идет в ближайший или наиболее удобный по условиям (как например Нест) банк и открывает там счёт :wink:

Статья ориентирована не на тех кто выехал на заработки и живет в Польше к примеру имея там свой бизнес, ориентирована на украинцев которые зачем-то хотят держать деньги в другой стране. Да и как мне кажется большая часть интересующихся вопросом открытия тоже из этих.

А вопрос налоговой это вообще малоактуально. По крайне мере пока. Больше денег уйдет на отправку накоплений в Польшу, чем придется заплатить тут налогов с их инвестирования или процентов по депозитам.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:20

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

  vitaliy_berdinskikh написав:А вопрос налоговой это вообще малоактуально. По крайне мере пока. Больше денег уйдет на отправку накоплений в Польшу, чем придется заплатить тут налогов с их инвестирования или процентов по депозитам.


точно! польский счёт больше подойдёт к примеру программерам, фрилансерам и прочим, кто выполняет работы для иностранных фирм и полученную от них оплату труда не хотел бы заводить в Украину.
ozz77
 
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