Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

change_pm написав: Польша - NestBank Польша - NestBank

Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.Но банк открывает счета только тем кто, виза и т.п. Причем им ещё и, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.По поводу адреса возможно писал, но можно и повторить. Польские банки предпочитают высылать карту на домашний адрес, а не выдавать на руки как у нас. Естественно адрес должен быть польский, в Украину шлют единицы. Некоторые банки могут выдать мгновенную неименную карту или у них есть виртуальные карты. Ну или можно вообще не открывать карту открыв только счет если карта не нужна.