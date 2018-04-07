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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:35

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

В криптовалюті)
ol_sedinkin
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:Польша - NestBank

Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.

Но банк открывает счета только тем кто имеет какой-то документ дающий право пребывания в Польше за рамками безвиза: зезволеня, карта побыту, виза и т.п. Причем им ещё и адрес нужен польский, тоесть скорей всего и PESEL, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.

По поводу адреса возможно писал, но можно и повторить. Польские банки предпочитают высылать карту на домашний адрес, а не выдавать на руки как у нас. Естественно адрес должен быть польский, в Украину шлют единицы. Некоторые банки могут выдать мгновенную неименную карту или у них есть виртуальные карты. Ну или можно вообще не открывать карту открыв только счет если карта не нужна.


Отмеченное - обязательно, мне так кажется. Ну, у меня было по крайней мере.
Зато с ПЕСЕЛом укр.налоговая никогда не узнает, что у вас есть там счет и сколько там денег.

На носу виконання Україною угоди з обміну податковою інформацією. Зараз 21 століття, коли отримати інформацію можна за секунди.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:56

Son of Sun
Налог Бельки выше чем наш подоходный. Так чего бояться? А если есть какой-то доход от бизнеса в Польше так он без вариантов попадает на польские счета, с него платятся в первую очередь польские налоги. И тогда вопрос "чтоб украинская налоговая не знала" вообще не имеет смысла.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:16

  vitaliy_berdinskikh написав:Son of Sun
Налог Бельки выше чем наш подоходный. Так чего бояться? А если есть какой-то доход от бизнеса в Польше так он без вариантов попадает на польские счета, с него платятся в первую очередь польские налоги. И тогда вопрос "чтоб украинская налоговая не знала" вообще не имеет смысла.

"польский счёт больше подойдёт к примеру программерам, фрилансерам и прочим, кто выполняет работы для иностранных фирм и полученную от них оплату труда не хотел бы заводить в Украину."
В данном случае, об этом уже будет известно.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:18

  ozz77 написав:А кто в курсе при открытии текущего или депо на крупную сумму, ну скажем 50000 евро поляки задают вопросы по происхождению денег?

основной вопрос - источник пополнения депо или текущего.
если это кэш, тогда не рекомендую вносить более 15к евро/день, даже с учетом пояснений типа "сбережения". в таком случае вопросы задают формально.
если это крупный свифт из оффшора - готовьтесь к блокировке счета, которая произойдёт рано или поздно.
если это крупный свифт из Евросоюза или, например, из Украины под е-лимитом, тогда можно быть относительно спокойным.

имхо, с легалайзом нужно торопиться.
недавно был случай, когда польский банк отказал в кассовом обслуживании эмитированной им долларовой карты без повторной идентификации, условием которой было внж/разрешение на работу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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