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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:35
Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
В криптовалюті)
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13
На носу виконання Україною угоди з обміну податковою інформацією. Зараз 21 століття, коли отримати інформацію можна за секунди.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:56
Son of Sun
Налог Бельки выше чем наш подоходный. Так чего бояться? А если есть какой-то доход от бизнеса в Польше так он без вариантов попадает на польские счета, с него платятся в первую очередь польские налоги. И тогда вопрос "чтоб украинская налоговая не знала" вообще не имеет смысла.
Mind the gap.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:16
"польский счёт больше подойдёт к примеру программерам, фрилансерам и прочим, кто выполняет работы для иностранных фирм и полученную от них оплату труда не хотел бы заводить в Украину."
В данном случае, об этом уже будет известно.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:18
основной вопрос - источник пополнения депо или текущего.
если это кэш, тогда не рекомендую вносить более 15к евро/день, даже с учетом пояснений типа "сбережения". в таком случае вопросы задают формально.
если это крупный свифт из оффшора - готовьтесь к блокировке счета, которая произойдёт рано или поздно.
если это крупный свифт из Евросоюза или, например, из Украины под е-лимитом, тогда можно быть относительно спокойным.
имхо, с легалайзом нужно торопиться.
недавно был случай, когда польский банк отказал в кассовом обслуживании эмитированной им долларовой карты без повторной идентификации, условием которой было внж/разрешение на работу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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