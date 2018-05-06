Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Вкладчик1234 написав:Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи.
Державна компанія «Укргазвидобування» у 2015 році видобула 14,5 млрд. куб. м газу. Компанія залишає на власні технічно-виробничі потреби лише 1,6 млрд. куб. м газу. 12,9 млрд. куб. м товарного газу іде населенню. У 2015 році населення та теплопостачальні підприємства разом використали 17,2 млрд. куб. м. Різницю в 4,3 млрд. куб. м Україна імпортує. Зараз ціну газу, що його виробляє «Укргазвидобування», вирівняли до ринкової. 50% цієї суми відразу спрямовується в Держбюджет, як рентні платежі. Ці гроші, зокрема, ідуть на виплату пенсій, житлових субсидій, а ще чверть буде йти на розробку нових родовищ і закупівлю нових технологій. Саме за рахунок нарощування внутрішнього видобування Україна планує припинити імпортувати газ для населення вже до 2020 року. http://teplo.gov.ua/top_10/4.html
Ще в Україні є приватні добувачі газу, які також обкладені податками, але щоб забрати у них газ потрібно влаштовувати щось на зразок жовтневого перевороту.
50% в бюджет - не видно дальнейшего распределения. Четверть - "буде йти". А где она сейчас? Где ещё четверть?
Vint написав:Один украинец отапливает хрущевку "дешевым" газом, а другой - хоромы 500м2... И какого бедный украинец должен получать меньше шарового ресурса, чем богатый?
Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи. Например, (условно) продали укр. газ (неважно кому), получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать. А каждый будет понимать - это его страна, и ему принадлежит часть, и каждый увидит смысл защищать её "от путена" и т.п. Сейчас многие не видят смысла защищать и бороться за Украину, и просто покидают страну, потому что им тут ничего не принадлежит, есть только обязанности. А вся страна распилена между Кадыровыми-Онищенко, Свинарчуками-Гладковскими, Пашинскими, Вальцманами и т.п.
Т.е. все долги и обязанности вешаются на пересичных, а все ресурсы страны - фактически приватизированы кланами.
И то, что сейчас ресурсы захватываются и дерибанятся сотней самых богатых семей (кланов), и продаются "крепостным" по "рыночной цене" - это не дело
С середины 2014 года, когда цены на газ для населения "камикадзы" начали поднимать уже просто не стесняясь (на 50-150% в год), Нефтегаз получил более 100 млрд гривен прибыли, которые не передал в Бюджет. Только в 2017 компания получила 40 млрд гривен чистой прибыли.
Пилят внутри компании в масштабах, которым бы Янукович с Азаровым позавидовали...
Если разобраться, им даже выгодно покупать импорт как можно дороже. Именно поэтому нет прямых закупок у добытчика (при наличии возможности - контракт то есть), то есть Газпрома, а существуют посредники.
Ведь в общем потреблении импорт составляет на сегодня всего 35-40%. Закупаешь импортный газ как можно дороже. Себестоимость собственного от этого, конечно же, никак не меняется.
Но зато на весь газ, на все 100% (собственный + импорт) применяешь более высокую цену при реализации потребителю, прикрываясь абсолютнейшей ахинеей типа "импортного паритета", "немецкого Хаба" и пр.
Вкладчик1234 написав:50% в бюджет - не видно дальнейшего распределения. Четверть - "буде йти". А где она сейчас? Где ещё четверть?
Ще чверть - якраз і є сьогоднішня собівартість укр. газу. З 50 % левова частина на субсидії. Я особисто також вважаю, що краще для населення з різних позицій вираховувати щось по принципу як за електрику ціну в залежності від складових (ціни на газ внутрішній і зовнішній). Відповідно при нижчій ціні в рази зменшилась би к-ть субсидованих. А так люди з легальним доходом платять за газ за себе, ще за два субсидовані домогосподарства, плюс на прибуток олігархам і супер держменеджерам по типу Коболєва.
zРадио написав:Если разобраться, им даже выгодно покупать импорт как можно дороже. Именно поэтому нет прямых закупок у добытчика (при наличии возможности - контракт то есть), то есть Газпрома, а существуют посредники.
Газпром вернул предоплату в марте, обнови методичку.
Вкладчик1234 написав:получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать.
Плохое решение. Народ просто всю прибыль проест. Т.е. в одних странах млрды дол. - это мосты, дороги, например. А Украине сколько кредитов дали?.. куда смотреть, где они?.. мосты, дороги...
Вкладчик1234 написав:получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать.
Плохое решение. Народ просто всю прибыль проест. Т.е. в одних странах млрды дол. - это мосты, дороги, например. А Украине сколько кредитов дали?.. куда смотреть, где они?.. мосты, дороги...
так ведь на дороги есть налог в цене бензина, только вот куда он уходит - непонятно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
zРадио написав: Газпром вернул предоплату в марте, обнови методичку.
Газпром вернул предоплату в марте, потому что Нафтогаз не захотел подписать допсоглашение. А главное в допсоглашении - подписать акты на поставленный на Донбасс газ (в том числе и газ, прокачанный через ОРДЛО на Мариуполь). Ведь Донбасс - это Украина. По деньгам это 2,5-3 млрд. долл. Если Нафтогаз подпишет допсоглашение - СБУ тут же всех посадит за "финансирование терроризма". Если Нафтогаз не подпишет допсоглашение - Газпром может судиться в Стокгольме за поставленный Украине, но не оплаченный газ. Но это дело высокой политики и закулисных договорённостей
Вкладчик1234 написав:Например, (условно) продали укр. газ (неважно кому), получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать.
Твоя схема примитивна, как орудие неандертальца. От перемены слагаемых сумма не меняется - хоть ты понижай стоимость для населения, хоть ты раздавай эти деньги, а на руках у украинца будет одна и та же сумма, глубокомысленный вы наш.
Ибо:
Ой+ написав:50% цієї суми відразу спрямовується в Держбюджет, як рентні платежі. Ці гроші, зокрема, ідуть на виплату пенсій, житлових субсидій
Сейчас эти деньги возвращаются МАЛОИМУЩИМ через субсидии. Потому состоятельные слои населения оплачивают газ бедным. Но это еще не все:
Ой+ написав:а ще чверть буде йти на розробку нових родовищ і закупівлю нових технологій. Саме за рахунок нарощування внутрішнього видобування Україна планує припинити імпортувати газ для населення вже до 2020 року. http://teplo.gov.ua/top_10/4.html
Для того, чтобы вообще не импортировать газ нужно сначала начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов, чтобы повысить добычу и СЛЕДОВАТЕЛЬНО понизить стоимость газа для населения и бизнеса?
Насколько мне известно, наш Нацбанк инвалюту не печатает. Если у тебя есть станок, то может ты поделишься с газодобытчиками? Накрайняк - прояви свою принципиальную позицию и бесплатно, ради народного блага, поработай в такой компании, как в старые добрые времена индустриализации. Даешь коммунизм!
Вкладчик1234 написав:получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать.
Плохое решение. Народ просто всю прибыль проест. Т.е. в одних странах млрды дол. - это мосты, дороги, например. А Украине сколько кредитов дали?.. куда смотреть, где они?.. мосты, дороги...
Ну и? И пусть их "народ проест", это каждого личное дело. Но эти средства точно вольются в украинскую экономику и ее подпитают. В отличии от ситуации сейчас, когда путем искусственного завышенния цены на внутренний ресурс полученные сверхприбыли вымываются через субсидирование частных энергетических компаний и бесследно выводятся в сторону банановых островов.