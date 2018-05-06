Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Вкладчик1234 написав:

Vint написав: Один украинец отапливает хрущевку "дешевым" газом, а другой - хоромы 500м2...

И какого бедный украинец должен получать меньше шарового ресурса, чем богатый? Один украинец отапливает хрущевку "дешевым" газом, а другой - хоромы 500м2...И какого бедный украинец должен получать меньше шарового ресурса, чем богатый?

Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи.Например, (условно) продали укр. газ (неважно кому), получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать. А каждый будет понимать - это его страна, и ему принадлежит часть, и каждый увидит смысл защищать её "от путена" и т.п. Сейчас многие не видят смысла защищать и бороться за Украину, и просто покидают страну, потому что им тут ничего не принадлежит, есть только обязанности. А вся страна распилена между Кадыровыми-Онищенко, Свинарчуками-Гладковскими, Пашинскими, Вальцманами и т.п.Т.е. все долги и обязанности вешаются на пересичных, а все ресурсы страны - фактически приватизированы кланами.И то, что сейчас ресурсы захватываются и дерибанятся сотней самых богатых семей (кланов), и продаются "крепостным" по "рыночной цене" - это не дело