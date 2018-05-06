Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

ну так украинцам принадлежит не токо газ.
я например согласен отказаться от газа по дешевке и согласен что бы мне дали драг металами и ценными камнями
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:54
ну так украинцам принадлежит не токо газ.
я например согласен отказаться от газа по дешевке и согласен что бы мне дали драг металами и ценными камнями
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:56
Какие громкие речи ранее звучали! А сейчас наступает реальность.
"Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех..." (монолог Гамлета)
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:57
Re: бесследно
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:59
Re: добыча
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:25
myshapiton
Не вводите всех здесь в заблуждение, деньги никому их субсидиантов не возвращают (ну за 150 квт ээ может только, для отвода глаз). Сначала в платежке пририсовывали лишние ноли, а затем "типа" субсидировали. А реальные деньги, как и раньше, попадают на счета энергетических компаний ахметки-григоришина-фирташа-бойко-левочкина и, так далее по списку. А там уже все давно оформлено в офшор.
А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна. Именно об этом в записано в Конституции Украины: - "все недра принадлежат народу Украины", но конечно, традиционно уже, не выполняется.
Если бы схема работала, то большинству и не нужны бы были субсидии, так гарантированный доход в основном снял бы этот вопрос. Эта логика прекрасно работает в ОАЕ, но так как там небольшое количество граждан на получаемую прибыль от добычи ПИ, то граждане там уже с рождения обеспеченные люди.
Но, тогда не нужны бесполезные прокладки аля нефтегаз с супердеффективными менеджерами, да и воровать станет не из чего.
Добывайте в Украине и продавайте любому потребителю по европейской цене - какая ему разница, каждому гражданину только +, капнет на счет больше денег.
И какое, при таком раскладе, кому будет дело, кроме владельца завода, по чем для завода покупается газ и в какой стране? Доставка гарантируется украинской транспортной системой из любой точки страны в любую точку, согласно тарифа - и все, остальное никого не волнует, пусть берут себе газ где захотят.
И, как уже сказали, народ загрызет зубами любого, кто покусится на подобную эту схему. И ни какого сепаратизма - холодильник великая вещь
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:36
Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.
Сказки:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:46
Вы позволяете себе задавать слишком умные вопросы
В этой стране подобное поведение добром не заканчивается.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:57
Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.
Ну да, у нас страна разви...разво...развалин.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 11 тра, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:58
Нафтогаз не заказывал поставки газа на неподконтрольные Украине газораспределительные станции, поэтому согласно договору, Газпром идет лесом по этим поставкам.
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал, что "Нафтогаз Украины" не должен платить за поставки газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.
"Газпром" начал поставку газа на неконтролируемые территории 19 февраля 2015 года.
С 19 февраля 2015 по 30 сентября 2017, по данным отчетности "Газпрома", в ОРДЛО было поставлено около 5,7 млрд куб. м газа (1,7 млрд куб. м в 2015-м, 2,4 млрд куб. м в 2016-м и 1,6 млрд за три квартала 2017 года).
Россия записывает эти поставки в долг "Нафтогазу Украины", но украинская компания уже давно заявляла, что намерена оплачивать газ, поставленный в ОРДЛО. "Нафтогаз" подчеркивал, что не принимает газ по контракту с "Газпромом" на газоизмерительных станциях (ГИС) "Прохоровка" и "Платово". Соответственно, данные о поставках газа через эти ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате "Нафтогазом".
Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:19
Ты - умник, я гляжу. Речь шла о длинном периоде с середины 2014. Обо всем периоде неустанного беспочвенного повышения тарифов!
Всем известно, что возврат предоплаты в марте 2018 был разовой "выходкой" Газпрома, как реакции на решение Стокгольского арбитража.
Ответь ка, что мешало покупать по прямому контракту, скажем, весь 2016 год, когда Газпром предлагал цену на 15% дешевле, чем словацкие добытчики российского газа из украинской трубы?
А еще ответь, почему 100 млрд гривен чистой прибыли (полученной незаконно путем завышения тарифов для населения) не перечисляют в Бюджет, чтобы вернуть этого населению в виду социальных программ?
Можешь не забыть объяснить причину дважды выплаченных многомиллионных бонусов руководству Нефтегаза за победу в Стокгольмском арбитраже (один - до победы, вторый - после), если ни копейки денег с Газпрома не взыскано!
Что твоя методичка предписует ответить? Или придется уточнять у руководства "правильные" ответы?
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