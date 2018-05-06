Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:25

Не вводите всех здесь в заблуждение, деньги никому их субсидиантов не возвращают (ну за 150 квт ээ может только, для отвода глаз). Сначала в платежке пририсовывали лишние ноли, а затем "типа" субсидировали. А реальные деньги, как и раньше, попадают на счета энергетических компаний ахметки-григоришина-фирташа-бойко-левочкина и, так далее по списку. А там уже все давно оформлено в офшор.А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна. Именно об этом в записано в Конституции Украины: - "все недра принадлежат народу Украины", но конечно, традиционно уже, не выполняется.Если бы схема работала, то большинству и не нужны бы были субсидии, так гарантированный доход в основном снял бы этот вопрос. Эта логика прекрасно работает в ОАЕ, но так как там небольшое количество граждан на получаемую прибыль от добычи ПИ, то граждане там уже с рождения обеспеченные люди.Но, тогда не нужны бесполезные прокладки аля нефтегаз с супереффективными менеджерами, да и воровать станет не из чего.Добывайте в Украине и продавайте любому потребителю по европейской цене - какая ему разница, каждому гражданину только +, капнет на счет больше денег.И какое, при таком раскладе, кому будет дело, кроме владельца завода, по чем для завода покупается газ и в какой стране? Доставка гарантируется украинской транспортной системой из любой точки страны в любую точку, согласно тарифа - и все, остальное никого не волнует, пусть берут себе газ где захотят.И, как уже сказали, народ загрызет зубами любого, кто покусится на подобную эту схему. И ни какого сепаратизма - холодильник великая вещь