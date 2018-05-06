Цена
оплата за ОРДЛО
в 15% транзит, которого не было
подай в суд, если незаконно
тебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:27
Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.
Цена
оплата за ОРДЛО
в 15% транзит, которого не было
подай в суд, если незаконно
тебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были...
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