RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:27

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

Цена
оплата за ОРДЛО
в 15% транзит, которого не было
подай в суд, если незаконно
тебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были...
Vint
 
Повідомлень: 736
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bloomberg: Україна не використала навіть половини...
R2 » П'ят 11 тра, 2018 13:36
2 58
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 14:41
Watcher
Україна зробить все, щоб не дати використовувати...
R2 » Чет 10 тра, 2018 15:42
8 415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 13:37
mister-svet
Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,... 1, 2, 3
R2 » Нед 06 тра, 2018 19:42
20 1093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 19:38
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3584)
11.05.2018 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.