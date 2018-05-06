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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:37

Какое-то рекордное количество мазохистов. Чем больше они платят, тем круче оргазм.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:51

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:02

  Аудитор написав:Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!

Вы это пенсионерам расскажите ... При пенсии даже 2000, только отопление 1000 и выше, в зависимости от площади. За частные дома уже не говорю.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:07

  Вкладчик1234 написав:
  laa1999 написав:Ну,цены, растут на нефть и газ. Это обьективность.

Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать :-)


И также импортировать своим гражданам по рекордным высоким ценам их же газ - незамысловатый такой бизнес.
Ed_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44

  Vint написав:Цена
оплата за ОРДЛО
в 15% транзит, которого не было
подай в суд, если незаконно
тебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были...


Какой-то набор букаф.

Но если попытаться за тебя расставить знаки препинания и ответить, то имеем следующее:

- за газ в ОРДЛО Украина не платила и не платит
- транзит был и есть. Транзитные доходы Нефтегаза - в пределах 2-3 млрд долларов в год. Зависит от объемов закупки европейскими поставщиками, которые меняются из года в год
- Янукович воровал на газе меньше просто потому, что вал был меньше. Газ УкрГазДобычи продавали населению с наценкой к себестоимости 50%, а не 500%, как сегодня. Тогда с наценкой 50% и воровскими замашками той команды цена реализации не позволяла выйти компании из убытков, которые покрывали из Бюджета. Сегодня с наценкой 500% и воровскими замашками этой команды цена реализации позволяет не только выйти из убытков, но и зарабатывать (читай - снимать с бедного населения) сверхприбыли по 40 млрд гривен в год, которые никто и не собирается перечислять в Бюджет.

Какая модель более эффективная для тебя и государства - решай сам.

И еще задумайся, готов ли ты спонсировать многомиллионные зарплаты и бонусы руководства Нефтегаза, вся эффективность которого сводится к поднятию цен. Вот это уровень стратегической мысли, вот это профессионализм... Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500-700 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:51

  zРадио написав:Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист

Коболев и сын Витренко
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:16

  zРадио написав:Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист


"Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500".
Только не в месяц, а за паспорт 8)
Такие же "фунты", типа вовка. Специалисты по распилу.
EKO
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  #<1234
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