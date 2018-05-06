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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:37
Какое-то рекордное количество мазохистов. Чем больше они платят, тем круче оргазм.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:51
Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.
Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:02
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:07
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44
Какой-то набор букаф.
Но если попытаться за тебя расставить знаки препинания и ответить, то имеем следующее:
- за газ в ОРДЛО Украина не платила и не платит
- транзит был и есть. Транзитные доходы Нефтегаза - в пределах 2-3 млрд долларов в год. Зависит от объемов закупки европейскими поставщиками, которые меняются из года в год
- Янукович воровал на газе меньше просто потому, что вал был меньше. Газ УкрГазДобычи продавали населению с наценкой к себестоимости 50%, а не 500%, как сегодня. Тогда с наценкой 50% и воровскими замашками той команды цена реализации не позволяла выйти компании из убытков, которые покрывали из Бюджета. Сегодня с наценкой 500% и воровскими замашками этой команды цена реализации позволяет не только выйти из убытков, но и зарабатывать (читай - снимать с бедного населения) сверхприбыли по 40 млрд гривен в год, которые никто и не собирается перечислять в Бюджет.
Какая модель более эффективная для тебя и государства - решай сам.
И еще задумайся, готов ли ты спонсировать многомиллионные зарплаты и бонусы руководства Нефтегаза, вся эффективность которого сводится к поднятию цен. Вот это уровень стратегической мысли, вот это профессионализм... Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500-700 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:51
Коболев и сын Витренко
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:16
"Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500".
Только не в месяц, а за паспорт
Такие же "фунты", типа вовка. Специалисты по распилу.
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