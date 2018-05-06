Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:54
Forum написав: Vint написав:
Субсидии оформляй или экономь.
А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный.
В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат".
ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:01
Faceless написав:
Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200. Немеряно народу сходило и оформило
у вас возможно и есть одна виртуальная пенсионерка, у которой комуналка меньше 500 грн. в месяц, но как мининум 5 млн. пенсионеров вам просто не поверят, так при пенсиях меньше чем 3200 грн. они платят за коммуналку значительно больше...
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:11
Vint написав:
В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат". ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
Я лично не знаю вообще не единого человека получившего субсидию, вообще не одного! Мне даже иногда кажется, что это какая-то киевская байка, или лотерея среди самых счастливых и везучих пенсионеров. Все знакомые мне люди пенсионного возраста или получили отказ, или годами ждут одобрения. У большинства прописаны родственники, желающие унаследовать квартиру и не желающие платить за неё. А есть и такие, которым даже причину не поясняют, тупо говорят что вопрос рассматривается и не дают никаких субсидий. Так что "сходи и получи"- это скорее лозунг, чем реальность. Ну а что касается статистики, то тут уже наверное каждый школьник знает, что "Укрстат" и "Одабабкасказала"- слова синонимы.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:17
Faceless написав:
Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200. Немеряно народу сходило и оформило
А у меня например большинство пенсионерок в подъезде и двух тысяч пенсии не получают. И несколько из них после оплаты коммуналки и покупки необходимых лекарств, потом голодают. В прямом смысле этого слова. Не то что мало кушают, а вообще по несколько дней в неделю не едят, потому что не за что. А при "Злочинной Панде" нормально питались, ещё и внукам подарки какие-никакие на праздники покупали.
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