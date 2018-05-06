Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...

Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:11

Vint написав: В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат". ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат". ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии

Я лично не знаю вообще не единого человека получившего субсидию, вообще не одного! Мне даже иногда кажется, что это какая-то киевская байка, или лотерея среди самых счастливых и везучих пенсионеров. Все знакомые мне люди пенсионного возраста или получили отказ, или годами ждут одобрения. У большинства прописаны родственники, желающие унаследовать квартиру и не желающие платить за неё. А есть и такие, которым даже причину не поясняют, тупо говорят что вопрос рассматривается и не дают никаких субсидий. Так что "сходи и получи"- это скорее лозунг, чем реальность. Ну а что касается статистики, то тут уже наверное каждый школьник знает, что "Укрстат" и "Одабабкасказала"- слова синонимы.