|
|
|
Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:54
Forum написав: Vint написав:
Субсидии оформляй или экономь.
А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный.
В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат".
ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 738
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:01
Faceless написав:
Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200. Немеряно народу сходило и оформило
у вас возможно и есть одна виртуальная пенсионерка, у которой комуналка меньше 500 грн. в месяц, но как мининум 5 млн. пенсионеров вам просто не поверят, так при пенсиях меньше чем 3200 грн. они платят за коммуналку значительно больше...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3465
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:11
Vint написав:
В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат". ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
Я лично не знаю вообще не единого человека получившего субсидию, вообще не одного! Мне даже иногда кажется, что это какая-то киевская байка, или лотерея среди самых счастливых и везучих пенсионеров. Все знакомые мне люди пенсионного возраста или получили отказ, или годами ждут одобрения. У большинства прописаны родственники, желающие унаследовать квартиру и не желающие платить за неё. А есть и такие, которым даже причину не поясняют, тупо говорят что вопрос рассматривается и не дают никаких субсидий. Так что "сходи и получи"- это скорее лозунг, чем реальность. Ну а что касается статистики, то тут уже наверное каждый школьник знает, что "Укрстат" и "Одабабкасказала"- слова синонимы.
-
Forum
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 30.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:17
Faceless написав:
Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200. Немеряно народу сходило и оформило
А у меня например большинство пенсионерок в подъезде и двух тысяч пенсии не получают. И несколько из них после оплаты коммуналки и покупки необходимых лекарств, потом голодают. В прямом смысле этого слова. Не то что мало кушают, а вообще по несколько дней в неделю не едят, потому что не за что. А при "Злочинной Панде" нормально питались, ещё и внукам подарки какие-никакие на праздники покупали.
-
Forum
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 30.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 тра, 2018 04:56
Forum написав:
Я лично не знаю вообще не единого человека получившего субсидию, вообще не одного! Мне даже иногда кажется, что это какая-то киевская байка, или лотерея среди самых счастливых и везучих пенсионеров.
Все знакомые пенсионеры имеют субсидии. Мы не пенсионеры, но на две квартиры оформили субсидию и очень даже не плохо выходило, газ не экономили. Но в этом году шара закрывается. Мне как безработному надо на учет становится, то что жена прописана на другой квартире уже не катит, её тоже считать будут.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:49
Европейские цены на газ это одна из составляющих всеобъемлющего понятия Евро интеграция. А то когда в целом, то Евро интеграция - да, а когда нужно цены за коммуналку потянуть - то нет. Для справки в СНГ газ по 170.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:53
А в России, для населения 80. Но об этом говорить "Зрада". Такие цены порождают коррупцию, по мнению чиновников МВФ
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:55
Куда лучше в лупить цены как в Европе, а поток субсидий из госбюджета в нужный карман.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:22
Чого сперечатися. Давайте ще сильніше затянемо пояси браття. Їжу можна готувати на багатті. Зараз повилазило багато комашок та жуків, їх також можна їсти.
Навіщо нам той газ.
Чого не зробиш заради європейського майбутнього.
p.s.
В мене знайомий, депутат Київради, поклав кирпичину в бачок унітазу, та за рік зекономив скільки грошей що собі дві квартири в Києві купив. Він своїм патріотичним прикладом показав мені, як потрібно любити свою країну, по справжньому та по дорослому.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2344
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|