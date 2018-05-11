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фондовый рынок 11.05.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.05.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:31 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.05.18 США



Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции в апреле.



Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,8%, до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89%, до 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта.



Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.



По мнению аналитиков, такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.



Кроме этого, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 мая, осталось без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели - на уровне 211 тысяч. При этом более сбалансированный показатель заявок - за четыре недели - снизился на 5,5 тысячи, до 216 тысяч, что стало минимумом за 49 лет.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,80%, до 24 739,53 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,94%, до 2 723,07 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,89%, до 7 404,98 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг повысился, итальянские акции снизились так как партии евроскептиков приблизились к образованию коалиционного правительства.



Некоторые рынки были закрыты в связи с Вознесением, в том числе Швейцария, Австралия, страны Северной Европы и Греция.



В Великобритании акции выросли при снижении курса фунта, после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменений, и снизил прогноз по экономическому росту и инфляции на заседании по денежной политике. Управляющий Банка Англии Карни заявил, что банк по-прежнему ожидает повысить ставку в предстоящие годы, но это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика. Карни попытался развеять опасения в отношении замедления роста в первом квартале, сказав, что это было, вероятно, временным из-за неблагоприятной погоды, и не таким жестким, как ожидалось.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,12%, после закрытия в среду на максимальном уровне с 1 февраля.



Фактором давления на рынки могло быть укрепление евро в четверг (EUR/USD +0,6%). Наиболее сильно снизились итальянские акции (FTSE MIB -0,96%). Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 1,934%. Более высокие доходности сигнализируют о том, что инвесторы стали более нервозны в отношении финансов страны.



Лидеры правых (Лига и 5 звезд) приблизились к образованию нового правительства, что потенциально заканчивает период двухмесячного тупика. Подобная коалиция может образовать один из крупнейших в Европе альянсов евроскептиков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,12%, после закрытия в среду на максимальном уровне с 1 февраля.



Британский FTSE 100 вырос на 0,5% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 700,97 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,62% до 13 022,87 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в плюсе на 0,2% — на отметке 5 545,95 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы без единой динамики на ожиданиях второго раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3163,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,03%, до 1825,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,02% - до 31122,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2477,71 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, до 22758,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,04% и составил 6116,7 пункта.



Трейдеры ожидают второго раунда переговоров между США и КНР по торговле, который пройдет на следующей неделе. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая. Тогда каких-либо значительных результатов встреча не принесла, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.



Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.



По мнению аналитиков JPMorgan, США заинтересованы в положительном исходе предстоящих переговоров.

«Трампу по-прежнему нужна поддержка Си Цзиньпина и Китая в отношениях с Северной Кореей, и это будет его приоритетом в краткосрочной перспективе», - отметили эксперты.



Переговоры США и КНДР также остаются в центре внимания азиатских инвесторов. Историческая встреча лидеров стран состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов прибавил 0,47%, достигнув 2312,92 пункта, индекс РТС подскочил на 3,28%, до 1179,63 пункта.



Котировки акции российских компаний выросли на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне достигла $78 за баррель впервые с 26 ноября 2014 г. Однако к 18.50 Киева цена Brent с поставкой в июле снизилась на 0,22%, до $77,04 за баррель.



Вслед за дорожающей нефтью сегодня рубль также укреплялся. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева упал на 2,2% - до 61,83 RUB/USD, курс евро - на 2%, до 73,53 RUB/EUR.



Российский рынок акций после выходного дня отыгрывал рост нефтяных котировок, последовавший за решением президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном и возобновить действие всех экономических санкций против этой страны.

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе рост нефтяных котировок продолжится, что, без сомнения, поддержит и российский фондовый рынок, и рубль. Индекс Мосбиржи имеет шансы укрепиться до уровня 2 350 пунктов, а рубль — до отметки 61,5 RUB/USD.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 10 мая, повысился на 0,49 пункта или на 0,10% до уровня 474,92 пунктов.



Объем торгов за день составил 348,53 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 08 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,63 пункта или на 0,13% до уровня 474,43 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,86 пунктов или на 50,74% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне роста стоимости нефти из-за опасений, связанных с Ираном.



По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% - до 3165,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1836,38 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,88% - до 30805,88 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,25% - до 6123,1 пункта.

Японский Nikkei 225 поднимался на 0,32%, до 22479,02 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2450,39 пункта.



Поддержку настроениям инвесторов в четверг оказывают растущие цены на нефть в свете ситуации вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.



Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в среду, что США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана на следующей неделе.



На фоне такой ситуации цены на нефть находятся в районе максимальных отметок с ноября 2014 году и способствуют росту стоимости акций компаний энергетического сектора азиатского региона.



Старший трейдер Oanda Стивен Иннес считает, что неудивительно, что цены на нефть продолжают активно расти, ведь решение США представляет собой значительный риск для поставок сырья в контексте баланса спроса и предложения.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в плюсе на фоне роста нефтяных котировок из-за ситуации вокруг Ирана.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% - до 3174,41 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1844,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,89% - до 30809,22 пункта, корейский KOSPI - на 0,83%, до 2464,16 пункта.



Японский Nikkei 225 повысился на 0,39%, до 22497,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18% и составил 6118,7 пункта.



Азиатские инвесторы отреагировали на рост нефтяных цен на новостях о выходе США из иранского ядерного соглашения. «Черное золото» в четверг торгуется на максимумах за 3,5 года и продолжает дорожать.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.



Вместе с тем, трейдеры следят за политическими событиями в Малайзии. На выборах 9 мая оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 годы, одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции «Барисан Насиональ» (Национальный фронт). На этих новостях индекс MSCI Malaysia упал на 6%, что стало самым большим его снижением с 2011 года.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева просел на 0,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 644,45 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,52% и был равен 13 010,33 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,05%, находился на отметке 5 531,93 пункта.



Отечественные биржевые индексы в четверг продолжили наметившуюся во вторник умеренную восходящую динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,64% - до 1821,02 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 474,92 пункта.



Объем торгов на УБ составил 1,22 млрд. грн., в том числе акциями - 3,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 348,53 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Среди индексных акций УБ изменились в стоимости бумаги Турбоатома (+2,86%), Укрнафты (+2,03%), Центрэнерго (+0,24%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,4%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,11% - до 500,31 пункта при объеме торгов 1,15 млн. злотых (8,5 млн. грн.).



Среди индексных акций в росте лидировали бумаги KSG Agro (+9,56%), «Астарты» (+0,86%) и агрохолдинга ИМК (+0,74%).

Дешевели только акции «Милкиленда» (-1,48%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику после публикации данных по инфляции в США, а также на оптимизме по поводу предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи.



По состоянию на 7.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% - до 3171,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1832,04 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,36% - до 31227,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,11% - до 6125,6 пункта.



Японский Nikkei 225 поднимался на 1,02%, до 22725,55 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2480,58 пункта.



Участники рынка отреагировали на статистику из США, свидетельствующую о замедлении темпов базовой инфляции.



Так, в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.



Эксперты считают, что такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Инфляция может и растет, но не так быстро, чтобы ФРС пришлось предпринимать агрессивные действия, чтобы не допустить перегрева экономики.



С оптимизмом инвесторы также восприняли новость о встрече лидеров Северной Кореи Ким Чен Ына и США Дональда Трампа, которая состоится 12 июня в Сингапуре. Трейдеры ожидают, что Трамп на встрече сделает что-то значимое, чтобы ограничить ядерные амбиции Пхеньяна. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы без единой динамики на ожиданиях второго раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% - до 3163,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,03%, до 1825,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,02% - до 31122,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,55%, до 2477,71 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, до 22758,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,04% и составил 6116,7 пункта.



Трейдеры ожидают второго раунда переговоров между США и КНР по торговле, который пройдет на следующей неделе. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая. Тогда каких-либо значительных результатов встреча не принесла, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.



Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.



По мнению аналитиков JPMorgan, США заинтересованы в положительном исходе предстоящих переговоров.

«Трампу по-прежнему нужна поддержка Си Цзиньпина и Китая в отношениях с Северной Кореей, и это будет его приоритетом в краткосрочной перспективе», - отметили эксперты.



Переговоры США и КНДР также остаются в центре внимания азиатских инвесторов. Историческая встреча лидеров стран состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.



В-третьих, ключевые фондовые индексы Европы в основном снижаются на торгах пятницы.



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.20 Киева прибавил 0,06% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 705,67 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,38% до 12 973,59 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,385, оказался на уровне 5 524,66 пункта.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне статистики о замедлении темпов базовой инфляции в апреле.Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,8%, до 24739,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89%, до 7404,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2723,07 пункта.Ранее в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом - 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.По мнению аналитиков, такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.Кроме этого, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 мая, осталось без изменений по сравнению с показателем предыдущей недели - на уровне 211 тысяч. При этом более сбалансированный показатель заявок - за четыре недели - снизился на 5,5 тысячи, до 216 тысяч, что стало минимумом за 49 лет.Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг повысился, итальянские акции снизились так как партии евроскептиков приблизились к образованию коалиционного правительства.Некоторые рынки были закрыты в связи с Вознесением, в том числе Швейцария, Австралия, страны Северной Европы и Греция.В Великобритании акции выросли при снижении курса фунта, после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменений, и снизил прогноз по экономическому росту и инфляции на заседании по денежной политике. Управляющий Банка Англии Карни заявил, что банк по-прежнему ожидает повысить ставку в предстоящие годы, но это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика. Карни попытался развеять опасения в отношении замедления роста в первом квартале, сказав, что это было, вероятно, временным из-за неблагоприятной погоды, и не таким жестким, как ожидалось.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,12%, после закрытия в среду на максимальном уровне с 1 февраля.Фактором давления на рынки могло быть укрепление евро в четверг (EUR/USD +0,6%). Наиболее сильно снизились итальянские акции (FTSE MIB -0,96%). Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 1,934%. Более высокие доходности сигнализируют о том, что инвесторы стали более нервозны в отношении финансов страны.Лидеры правых (Лига и 5 звезд) приблизились к образованию нового правительства, что потенциально заканчивает период двухмесячного тупика. Подобная коалиция может образовать один из крупнейших в Европе альянсов евроскептиков.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы без единой динамики на ожиданиях второго раунда переговоров США и Китая по торговым вопросам.Трейдеры ожидают второго раунда переговоров между США и КНР по торговле, который пройдет на следующей неделе. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая. Тогда каких-либо значительных результатов встреча не принесла, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.По мнению аналитиков JPMorgan, США заинтересованы в положительном исходе предстоящих переговоров.«Трампу по-прежнему нужна поддержка Си Цзиньпина и Китая в отношениях с Северной Кореей, и это будет его приоритетом в краткосрочной перспективе», - отметили эксперты.Переговоры США и КНДР также остаются в центре внимания азиатских инвесторов. Историческая встреча лидеров стран состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.Вслед за дорожающей нефтью сегодня рубль также укреплялся. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.50 Киева упал на 2,2% - до 61,83 RUB/USD, курс евро - на 2%, до 73,53 RUB/EUR.Российский рынок акций после выходного дня отыгрывал рост нефтяных котировок, последовавший за решением президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном и возобновить действие всех экономических санкций против этой страны.Можно ожидать, что в ближайшей перспективе рост нефтяных котировок продолжится, что, без сомнения, поддержит и российский фондовый рынок, и рубль. Индекс Мосбиржи имеет шансы укрепиться до уровня 2 350 пунктов, а рубль — до отметки 61,5 RUB/USD.Как сообщалось во вторник 08 мая, ПФТС-индекс повысился на 0,63 пункта или на 0,13% до уровня 474,43 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 159,86 пунктов или на 50,74% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 мая, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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